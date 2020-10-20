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    HaberlerEkonomi Haberleri Zimbabve'den pamuk sektörüne 1,5 milyar dolarlık yatırım kararı
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    20.10.2020 - 17:33 | | AA

    Zimbabve'den pamuk sektörüne 1,5 milyar dolarlık yatırım kararı

    Yıllardır devam eden ekonomik sıkıntılardan kurtulmak isteyen Afrika ülkesi Zimbabve, pamuk üretimini artırmak için 1,5 milyar dolarlık yatırım kararı aldı.

    Zimbabve'den pamuk sektörüne 1,5 milyar dolarlık yatırım kararı

    Zimbabve yerel basınında çıkan haberlere göre, Toprak, Tarım, Su ve Kırsal Yerleşim Bakanı Anxious Masuka, çiftçilere tohum ve vergi muafiyeti desteği başta olmak üzere farklı alanlarda destek sağlanacağını açıkladı.

    Başkanlık Destek Planlaması kapsamında pamuk üretimini artırmak için 1,5 milyar dolar bütçe ayrıldığı kaydedildi.

    Afrika'nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve'de hükümet, gelecek 4 yıl içerisinde tarım sektöründen elde eden geliri 8,2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

    Zimbabve'ye yönelik ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımları, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Bu süreçte tarım ve madencilik gibi sektörler zarar görürken para ve döviz politikalarındaki adımlar, döviz istikrarsızlığına ve hiperenflasyona neden oluyor.

    Polis önce izledi sonra yakaladıSivas'ta cadde üzerinde sürücülerden topladıkları paraları refüjde bulunan naylon brandanın altına saklayan dilenciler polise yakalandı. Sakladıkları paralarla birlikte polis merkezine götürülen dilencilere işlem yapıldı.
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