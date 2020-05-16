Ziraat Bankası 10 bin TL kredi başvurusu sorgulama! Ziraat Bankası temel ihtiyaç desteği kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı krediden yararlanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası temel ihtiyaç desteği kredisinde 36 ay vadeli imkanın yanında 6 ay ödemesiz dönem bulunuyor. Peki Ziraat Bankası 10 bin TL kredi başvurusu sorgulaması nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ NASIL SORGULANIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel müşteriler;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parola oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

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