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    HaberlerEkonomi Haberleri Ziraat Bankası'ndan 1,1 milyar dolarlık sendikasyon
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    10.04.2020 - 12:42 | | AA

    Ziraat Bankası'ndan 1,1 milyar dolarlık sendikasyon

    Ziraat Bankası, 22 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

    Ziraat Bankası'ndan 1,1 milyar dolarlık sendikasyon

    Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, 22 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1,1 milyar doları tutarında dış kaynak temin edildiği belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel piyasalarda neden olduğu dalgalanmaya rağmen, sağlanan kredinin maliyetinin geçen yılın altında kaldığı vurgulandı.

    Açıklamada, Emirates NBD Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank koordinatörlüğünde sağlanan, 597 milyon avro ve 415 milyon dolar olarak iki parçadan oluşan 1 yıl vadeli kredinin maliyetinin, geçen yılki avro maliyetinin 40 baz puan, dolar maliyetinin ise 25 baz puan altında kalarak sırayla Euribor 2,00 ve Libor 2,25 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

    Koronavirüs sebebiyle tüm dünya merkez bankaları ve hükümetlerinin olağanüstü finansal önlemler almak zorunda kaldığı ve likiditenin öneminin daha da arttığı bu kritik dönemde dahi, 4 kıtada 38 uluslararası bankadan sağlanan bu büyüklükteki kredinin, Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası'na olan güvenin bir kez daha teyidi olduğunun altı çizilen açıklamada, "Muhabir bankalarımıza, gösterdikleri destek, artarak devam edeceğine inandığımız işbirlikleri ve yaşadıkları son derece zorlu çalışma koşullarına rağmen, sendikasyon süreci için belirlenen takvime titizlikle uyarak, herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları katılımları için teşekkür ederiz. Ziraat Bankası olarak temin ettiğimiz bu kaynakla, reel sektörümüze, ekonomimiz için özellikle önem arz eden dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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