Ziraat Portföy 3 fonla borsada işlem görüyor

Ziraat Portföy’den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPLIBF), Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPX30F) ve Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPBDLF) olmak üzere BIST endekslerindeki değişimleri anlık olarak yansıtan 3 ayrı Borsa Yatırım Fonu, borsada işleme açıldı.

Kısa süre içerisinde Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu da borsada işlem görmeye başlayacak.



Ziraat Portföy Genel Müdürü Tankut Taner Çelik, yatırımcıların hisse senedi gibi alıp satabildikleri Borsa Yatırım Fonları’nın amacının, takip ettikleri endeks performansını yansıtmak ve bu sayede yatırımcılara endekslere yatırım olanağı sunmak olduğunu ifade etti.



Avantajlar neler?



Yatırımcıya birçok avantaj ve kolaylık sağlayan Borsa Yatırım Fonları’nın, varlık yapılarını günlük olarak açıkladığını ve yatırımcıya portföy yapısını şeffaflıkla takip etme imkanı sağladığını vurgulayan Çelik, söz konusu fonların avantajlarını şöyle sıraladı:

“Getirileri bağlı olduğu endeksin hareketlerine bağlı olarak gelişir, varlık dağılımı bağlı olduğu endeks tarafından belirlenir. Hisse senetlerinin yüksek likidite ve kolaylıkla alınıp satılabilme özelliğine sahiptir. Borsada hisse senedi gibi işlem görmesi nedeniyle günlük alım - satım olanağı sağlar.



Piyasa fiyatının yanı sıra 15 saniyede bir yatırımcıların doğru karar verebilmesi için o anki teorik net aktif değerlerini açıklar. Borsa Yatırım Fonları, yatırım fonlarıyla karşılaştırıldığında çeşitlendirme, profesyonel yönetim ve risk - kazanç açılarından benzeşirken, dayanak varlık, endeks performansı ve borsada işlem görme konularında ayrışmaktadır.”