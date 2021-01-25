Zorlu Enerji büyümek için sermaye artırıyor

Zorlu Enerji sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla, kayıtlı sermaye tavanını 3 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltmek için Yönetim Kurulu tavsiye kararı aldı.

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, şöyle konuştu:

“Sermaye piyasalarındaki değerimiz, şirketimizin gelecek hedeflerini gerçekleştirebilmesi için son derece önemli. Önümüzdeki dönemler için büyüme hedefimizin temelinde şirket değerimizi artırmak yer alıyor.

Büyüme stratejimiz paralelinde, kayıtlı sermaye tavanımızı artırmak üzere Yönetim Kurulu tavsiye kararı aldık. Bu sayede borç ve öz kaynak oranımızı iyileştirerek, güçlü yatırım planlarımızı hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zorlu Enerji olarak, son 5 senede yaklaşık 5 milyar TL yatırım gerçekleştirdik.

Trakya ve Gaziantep doğal gaz dağıtım ve Osmangazi elektrik dağıtım bölgelerimizin gelişim projeksiyonuna göre öngördüğümüz projeler, yurt içi ve yurt dışı santral yatırımlarımız ve Akıllı Çözümler iş birimi planlarımız için 2021 yılı da dahil olmak üzere önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 5 milyar TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz.”