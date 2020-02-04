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    HaberlerEkonomi Haberleri Zorlu Enerji WEPs’i imzaladı
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    04.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Zorlu Enerji WEPs’i imzaladı

    Zorlu Enerji WEPs’i imzaladı

    Zorlu Enerji, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde artarak yer alabilmelerini hedefleyen en önemli küresel özel sektör girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzaladı. Söz konusu prensip şöyle:

    - Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması.

    - Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi.

    - Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması.

    - Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi.

    - Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması.

    - Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi.

    - Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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