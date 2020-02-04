Zorlu Enerji WEPs’i imzaladı
Zorlu Enerji, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde artarak yer alabilmelerini hedefleyen en önemli küresel özel sektör girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzaladı. Söz konusu prensip şöyle:
- Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması.
- Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi.
- Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması.
- Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi.
- Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması.
- Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi.
- Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması.