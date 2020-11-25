Zorlu Holding ev içi şiddeti önleme politikasını yayınladı

Zorlu Holding, Eşit Bi’Hayat yaklaşımıyla; eşitlikçi, kapsayıcı ve her türlü şiddete karşı iş ortamının güçlendirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdürüyor. “Şiddete Karşı Hep Yanındayız” mottosuyla bu alanda yaptığı çalışmaları güçlendiriyor.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun TÜSİAD ile işbirliği içinde yürüttüğü, UNFPA ve Sabancı Vakfı tarafından desteklenen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) projesine katılan Zorlu Holding yayınladığı “Ev İçi Şiddeti Önleme Politikası” ile grup genelinde çalışanlarını korumaya ve desteklemeye yönelik yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile protokol imzalayarak; Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın Zorlu Grubu içerisinde yaygınlaştırılması ve kullanımı için işbirliğini başlatan Zorlu Holding, her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı oluşturduğu 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında, Levent 199 ve Zorlu Center binalarını 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında turuncu ışık ile aydınlatıyor.

25 Kasım Şiddetle Mücadele Günü’nde, bu konuda attıkları yeni adımlara değinen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, “Her türlü şiddetle mücadele etmeliyiz; bunun için de öncelikle şiddetin tanımı; türleri ile ilgili hepimizin farkındalığının artması gerekiyor. Şiddetle mücadelede attığımız adımların çok kritik olduğunu biliyoruz. 31 bine yakın çalışma arkadaşımız ve paydaşlarımızı gözettiğimizde etki alanımızın büyüklüğü ve buna paralel sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Pandemi sürecinde ne yazık ki artan ev içi şiddete yönelik hassasiyetimiz daha da arttı. Özel sektör olarak, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde konunun takipçisi olmamız; gücümüzü daha eşit, şiddetten arınmış, iyi bir dünya hayaline kanalize etmemiz büyük önem arz ediyor.” dedi.

Zorlu Holding olarak, bu konuda işbirliklerini geliştirirken bir yandan da Eşit Bi’Hayat yaklaşımı kapsamında yeni adımlar atmayı sürdürdüklerini ifade eden Zorlu Melik; “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) projesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile işbirliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliklerinin değerli katkısıyla edindiğimiz iç görülerle hazırladığımız “Ev İçi Şiddeti Önleme Politikası” ile şiddete uğrayan çalışma arkadaşlarımızın çekinmeden sorunu paylaşabilecekleri ve kendilerini güvende hissedecekleri bir iş ortamını pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Politikamızda şirket içi ve şirket dışı başvuru kanalları ve atılması gereken adımları paylaşıyoruz. Eğitimler ve gerekli destek mekanizmalarını da harekete geçiriyoruz. Şiddete karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla, çalışma arkadaşlarımızın da desteğiyle sürdürmeye devam edeceğiz.”