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29.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Zorlu Tekstil’den Disney ile anlaşma

Türkiye’de ev tekstilinin önde gelen şirketlerinden Zorlu Tekstil, Disney’in Avrupa, BDT ülkeleri, Rusya ve Türkiye’deki üretim, satış ve pazarlama hakkını aldı.

Zorlu Tekstil’den Disney ile anlaşma

 

Zorlu Tekstil, daha önce belli bölgelerde sınırlı şekilde satış hakkına sahip olduğu Disney ile geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşmayla birlikte çok daha geniş bir coğrafyaya ihracat yapma imkânına sahip olduklarını dile getiren Zorluteks İcra Kurulu Üyesi Fatih Dereköylü şunları söyledi: “Disney ile uzun yıllara dayanan köklü bir iş ortaklığımız var.

Yeni anlaşmayla başta Avrupa olmak üzere 19 bölgeyi kapsayan 80’i aşkın ülkede Disney’in üretim, satış ve pazarlamasını yapacağız. Bu anlaşmanın Zorlu Tekstil ve Disney’e olduğu kadar ülkemizin tekstil ihracatına da önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

3 firmadan biri

Yapılan anlaşmayla Zorlu Tekstil, Disney, Marvel ve Lucas gibi onlarca karakterlere ait lisanslı ev tekstili ürünlerinin tümünün üretim, satış ve pazarlamasını, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Rusya ve Güney Afrika dahil olmak üzere birçok ülkede gerçekleştirebilecek. Disney yeni stratejisiyle birlikte bu bölgedeki 180’den fazla lisansör firma sayısını üçe düşürürken, Zorlu Tekstil, bu üç firmadan biri olarak Disney ile dev bir anlaşmaya imza atmış oldu.

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