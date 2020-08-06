Zorlu’dan 100 yeni şarj istasyonu

Zorlu Enerji’den yapılan açıklamaya göre, ikinci yaşını kutlayan ZES, son yatırımlarla birlikte pazarda payını yüzde 40’a ulaştırdı. Son yatırımlarla birlikte, 56 şehirde ZES’e ait elektrikli otomobil şarj istasyonu bulunurken, toplamda 266 lokasyona ve 455 soket sayısına ulaşılmış durumda.



Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, ZES markasıyla Türkiye’nin elektrikli araç serüvenini hızlandırmak istediklerini ve şarj istasyonlarının tüm ülkeye ulaşması için çalışmalarını devam ettirdiklerini bildirdi. Elektrikli araçların, dünyanın sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretimine geçişinde büyük rol üstlendiğini belirten Ak, “Elektrikli araç pazarında her geçen gün yenilikler olurken Zorlu Enerji olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkemizde de yerli elektrikli otomobilin tanıtımıyla birlikte bu konuya olan ilgi artmış durumdayken ZES markamızla da ülkemizdeki elektrikli otomobil devinimi hızlandırmak için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.