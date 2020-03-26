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    HaberlerEvdekal Haberleri #EvdeKal meditasyon yap! Yeni başlayanlar için adım adım meditasyon
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    26.03.2020 - 17:50 |

    #EvdeKal meditasyon yap! Yeni başlayanlar için adım adım meditasyon

    Yeni başlayan pek çok kişi meditasyon yaparken odaklanamadığını söyler. Bu yüzden yeni başlayanlar için meditasyon deneyimin kolaylaştıracak adımları bir araya getirdik.

    #EvdeKal meditasyon yap! Yeni başlayanlar için adım adım meditasyon

    1. Adım: Rahat bir yer belirleyin

    Meditasyonda yer seçimi çok önemli. İşe kendinize huzurlu ve rahat hissedeceğiniz bir yer belirleyerek başlayın. Bu yerin sizi meditasyon yapmak konusunda heveslendiriyor olması çok önemli.

    2. Adım: Rahat bir pozisyon belirleyin

    İlk adımda olduğu gibi 2. adımda da rahatlık önemli. Aynı noktada bir süre oturacağınız için rahatsızlığınız dikkatini dağıtacak bir faktör olmamalı. Bu yüzden bağdaş kurabilir, sırtınızı bir yere yaslayabilir, ayaklarınızı uzatabilir, bir sandalyede veya taburede oturabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken nokta omurganızın dik ve rahat olması.

    3. Adım: Derin derin nefes alıp verin

    Meditasyonun elbette ki en önemli kısmı derin derin nefes alıp vermektir. Bedeninizin farkında olun, gülümseyin ve burnunuzdan nefes alıp vermeye başlayın. Nefesinizi diyaframınıza indiriyor ve tamamını ağız veya burun yoluyla boşaltıyor olmanız önemli. Diyaframınıza indirip indiremediğinizi elinizi göbeğinizin altına koyarak hissedebilirsiniz. Bu bölgenin nefes aldığınızda şişiyor olması gerekiyor.

    4. Adım: Vücudunuzda gezinin

    Ayaklardan başlayarak sırasıyla bütün bedeninizi tarayın. Kan dolaşımınızı hissedin. Vücudunuzun herbir noktasına tek tek inerek gevşemesini sağlayın. Gergin hissettiğiniz noktaları serbest bırakmaya çalışın.

    5. Adım: Düşüncelerinizi tarayın

    Tam şu an aklınızdan ne geçiyor? Şimdi bunları sıralayın. Bu düşünceler sizi ele geçirmiş durumda değil, siz onlara şu an dışarıdan bakıyorsunuz.

    Hepsi bu kadar. Meditasyonu bitirirken dikkatinizi beyninizden kalbinize yönlendirip bir süre burada kalın. Sonra yavaş yavaş çevrenize adapte olarak meditasyondan çıkın.

     

     

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