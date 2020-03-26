Candan Erçetin'den ev konseri

Corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan Evde Kal çağrısı toplumun çok büyük bölümünde karşılık bulmaya devam ediyor. Bu çağrıya karşılık verenler arasında sanatçılar da bulunuyor. Pek çok müzisyen Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlara moral ve evde güzel vakit geçirmesi amacıyla online konserler vermeye başladı. Bu isimlerden biri de Candan Erçetin.

Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri olan Candan Erçetin bu akşam saat 21.30'da kendi Instagram hesabı olan @ercentincandan üzerinden müzik severlere bir konser verecek.