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    HaberlerEvdekal Haberleri Dünya Piyano Günü online olarak kutlanacak
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    26.03.2020 - 15:28 |

    Dünya Piyano Günü online olarak kutlanacak

    28 Mart Dünya Piyano Günü'nde Deutsche Grammophon'dan (DG) müzikseverleri mutlu edecek bir sürpriz var. Program kapsamında çok sayıda ünlü piyanistin performansları DG Youtube kanalından ve Facebook hesabından yayınlanacak. İzlenebilecek performanslar arasında Evgeny Kissin, Víkingur Ólafsson, Jan Lisiecki ve Simon Ghraichy gibi isimler var. #EvdeKal dönemi için harika bir cumartesi alternatifi online olarak yayında olacak.

    Dünya Piyano Günü online olarak kutlanacak

    28 Mart Dünya Piyano Günü, corona virüs salgını nedeniyle pek çok sanatsal etkinlikte olduğu gibi online platforma taşınıyor. Dünyanın önde gelen plak şirketlerinden Deutsche Grammophon bu özel günde müzikseverlere ziyafet yaşatacak bir sürpriz yaptı.

    28 Mart Dünya Piyano Günü kapsamında cumartesi günü boyunca Deutsche Grammophon Youtube kanalı ve Facebook hesabından piyano performansları yayınlanacak.

    Maria João Pires, Rudolf Buchbinder, Evgeny Kissin, Víkingur Ólafsson, Jan Lisiecki, Joep Beving, Simon Ghraichy, Kit Armstrong ve Daniil Trifonov gibi dünyaca ünlü piyanistlerin performansları müzikseverlerle buluşacak.

    Türkiye saati ile 17.00'da başlayacak olan performanslarda her sanatçı ortalama 20 dakika ile yarım saat arasında bir süre boyunca resital sahneleyecek.

    Dünya Piyano Günü online olarak kutlanacak

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