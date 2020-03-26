Ev yapımı nefis pizza!
Evde keyifli bir aktivite arayanlar ve dışarıdan söylemek yerine kendi pizzasını kendisi yapmak isteyenler için hem gözünüzü hem ruhunuzu hem de karnınızı doyuracak nefis pizza tarifi!
Evde pizza yapmak hem pratik hem de çok kolay! Ev yapımı mükemmel pizzanın formülünü ve püf noktalarını veriyoruz.
Malzemeler:
- 4-5 bardak un
- 2 kaşık kuru maya
- Yarım kaşık tuz
- 2 bardak ılık su
- 1 yumurta
- 1 bardak yoğurt
- 1 çay bardağı süt
- 3-4 kaşık zeytinyağı
- Alabildiğine un
Üzeri için:
- Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri
- Sucuk, mantar, zeytin ve istediğiniz her türlü malzeme
Pizza için domates sosu malzemeleri:
- 2 kaşık domates salçası veya kahvaltılık salça
- 1 kase ılık su
- 2 diş sarımsak
- Baharatlar
Yapılışı:
- Hamur malzemelerini bir kaba alıp karıştırın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Üzerini streç filmle kapatıp 15-20 dakika kadar dinlendirin.
- Mayalanan hamuru un serptiğiniz tezgaha alıp elinizele bastırarak açın. Pizza hamurunu açarken elinizi arada bir unlayın.
- Hamuru tepsi boyutunda açtıktan sonra tepsiyi yağlayıp yerleştirin. Çatalla hamuru birkaç yerinden delin. Bu sayede kabarmayacak, her yanı eşit pişecek ve ince olacaktır.
- Üzerine pizza sosunun malzemelerini karıştırarak elde ettiğiniz karışımı sürün.
- En üste ise pizza malzemelerini yerleştirin. Süslemede kullanacağınız malzemeler tamamen damak zevkinize göre değişebilir.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-30 dakika kadar pişirin.