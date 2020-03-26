Ev yapımı nefis pizza!

Evde pizza yapmak hem pratik hem de çok kolay! Ev yapımı mükemmel pizzanın formülünü ve püf noktalarını veriyoruz.

Malzemeler:

- 4-5 bardak un

- 2 kaşık kuru maya

- Yarım kaşık tuz

- 2 bardak ılık su

- 1 yumurta

- 1 bardak yoğurt

- 1 çay bardağı süt

- 3-4 kaşık zeytinyağı

- Alabildiğine un

Üzeri için:

- Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

- Sucuk, mantar, zeytin ve istediğiniz her türlü malzeme

Pizza için domates sosu malzemeleri:

- 2 kaşık domates salçası veya kahvaltılık salça

- 1 kase ılık su

- 2 diş sarımsak

- Baharatlar

Yapılışı:

- Hamur malzemelerini bir kaba alıp karıştırın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

- Üzerini streç filmle kapatıp 15-20 dakika kadar dinlendirin.

- Mayalanan hamuru un serptiğiniz tezgaha alıp elinizele bastırarak açın. Pizza hamurunu açarken elinizi arada bir unlayın.

- Hamuru tepsi boyutunda açtıktan sonra tepsiyi yağlayıp yerleştirin. Çatalla hamuru birkaç yerinden delin. Bu sayede kabarmayacak, her yanı eşit pişecek ve ince olacaktır.

- Üzerine pizza sosunun malzemelerini karıştırarak elde ettiğiniz karışımı sürün.

- En üste ise pizza malzemelerini yerleştirin. Süslemede kullanacağınız malzemeler tamamen damak zevkinize göre değişebilir.

- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-30 dakika kadar pişirin.