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    HaberlerEvdekal Haberleri "Evde Kal Fest" başladı
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    26.03.2020 - 12:45 |

    "Evde Kal Fest" başladı

    Corona virüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısının ardından sanat dünyasında karşılık bulmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk online festivali olma özelliğini taşıyan Evde Kal Fest, #kendinehas konser serisinin ilk konseri Egemen Akkol ile başladı.

    "Evde Kal Fest" başladı

    Corona virüs ile mücadele kapsamında yapılan "Evde Kal" çağrısı toplumun geniş kesimlerinde karşılık bulmaya devam ediyor. Bunlardan biri de sanat camiası. Pek çok müzisyen evde online konser vermeye başlamış durumda.

    #kendinehas desteğiyle başlayan "Evda Kal Fest" de bunlardan  biri.

    Kendine Has Online Instagram hesabı üzerinden yayınlanan ve herkesin evinden katılabileceği canlı konserler arasında 26 Mart Perşembe ve 29 Mart Pazar günü gerçekleşecek Ceylan Ertem konseri ile 27 Mart Cuma günü gerçekleşecek Fatma Turgut konseri de bulunuyor. Canlı konserlere ek olarak, yükselen sanatçıların da IGTV üzerinden yayınlayacağı kayıtları da müzikseverlere güzel anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

     

    Canlı Yayınlar:

    26 Mart Perşembe : Ceylan Ertem & Cenk Erdoğan

    27 Mart Cuma: Fatma Turgut & Can Baydar

    29 Mart Pazar: Ceylan Ertem

    1 Nisan Çarşamba: Dolu Kadehi Ters Tut

    3 Nisan Cuma: Fatma Turgut & Can Baydar

    4 Nisan Cumartesi: Vera

     

    IGTV Kayıtları:

    23 Mart Pazartesi: Egemen Akkol

    25 Mart Çarşamba: Melisa Karakurt

    29 Mart Pazar: Şenceylik

    30 Mart Pazartesi: TikTak

    31 Mart Salı: In Hoodies

    2 Nisan Perşembe: Güneş Özgeç

    5 Nisan Pazar: Mert Demir

     

    Evde Kal Fest başladı

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