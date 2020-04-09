Hande Ünsal ev konseriyle ‘İyi misin?’ diyecek

Hande Ünsal, Türkiye’nin corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya’nın başlattığı #EvdeKal#MuzikleKal projesiyle hayranlarıyla buluşacak.

Corona virüse karşı evinden çıkmayan Hande Ünsal, 9 Nisan Perşembe akşamı 21.05’te Instagram hesabından (@handeunsal) canlı yayınla mini bir konser verecek. Kısa bir süre önce karantina günlerinin verdiği ilhamla evinde ‘İyi Misin?’ adlı parçayı yapan ve yine evde cep telefonuyla klip çeken Hande Ünsal yeni şarkısının yanı sıra sevilen şarkılarını da canlı yayında seslendirecek.

Ünlü şarkıcı, “Evde de yapabileceğimiz çok şey var. Bu süreci evimizde üretken geçirmeliyiz" diye konuştu.

#EvdeKal#MüzikleKal projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.