BİST93.2250EURO7,37-0,05USD6,770,04ALTIN360,570,68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEvdekal Haberleri Hande Ünsal ev konseriyle ‘İyi misin?’ diyecek
    ABONE OL
    09.04.2020 - 09:09 |

    Hande Ünsal ev konseriyle ‘İyi misin?’ diyecek

    Demirören Medya’nın başlattığı ve ünlü isimlerin destek verdiği #EvdeKalMüzikleKal çağrısını Hande Ünsal yapacak. Karantina döneminde ‘İyi misin?’ şarkısına evinde klip çeken Ünsal, bu kez şarkılarını canlı yayında seslendirecek.

    Hande Ünsal ev konseriyle ‘İyi misin?’ diyecek

    Hande Ünsal, Türkiye’nin corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya’nın başlattığı #EvdeKal#MuzikleKal projesiyle hayranlarıyla buluşacak.

    Corona virüse karşı evinden çıkmayan Hande Ünsal, 9 Nisan Perşembe akşamı 21.05’te Instagram hesabından (@handeunsal) canlı yayınla mini bir konser verecek. Kısa bir süre önce karantina günlerinin verdiği ilhamla evinde ‘İyi Misin?’ adlı parçayı yapan ve yine evde cep telefonuyla klip çeken Hande Ünsal yeni şarkısının yanı sıra sevilen şarkılarını da canlı yayında seslendirecek.

    Ünlü şarkıcı, “Evde de yapabileceğimiz çok şey var. Bu süreci evimizde üretken geçirmeliyiz" diye konuştu.

    #EvdeKal#MüzikleKal projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.

    Büşra Pekin: Sen hangi karantina karakterisin?Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Büşra Pekin, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya alan Pekin, "Sen hangi karantina karakterisin?" notuyla yayınladığı bir video ile takipçilerini güldürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    76 yaşındaki adam tuvaletinde ölü bulundu!

    76 yaşındaki adam tuvaletinde ölü bulundu!

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Mardin'de 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı

    Mardin'de 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı

    Sıradaki Haber