Kendi ekmeğini kendin yap! Evde ekmek tarifi
Evde kalmaya devam ederken hem kendi ekmeğinizi içinize sinecek hijyende kendiniz yapmak hem de meditasyon niteliğinde bir aktiviteyle boş zamanınızı değerlendirmek istiyorsanız sizler için oldukça pratik ekmek tarifimiz!
Evdeki vaktinizi kendi ekmeğinizi kendiniz yaparak değerlendirmeye ne dersiniz? Terapi niteliğinde bir tarifle boş vakitlerinizi değerlendirmekle kalmayacak aynı zamanda sofranıza sağlıklı bir ekmek koyacaksınız. İşte yapılışı!
Malzemeler:
-2 bardak un
-1 bardak ılık su
-1 tatlı kaşığı kuru maya
-1 tatlı kaşığı şeker
-1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı:
-Unu bir kaba alın. Mayayı, şekeri ve ılık suyu ekleyip kaşıkla karıştırın.
-Üstünü kapatıp 10 dakika bekletin.
-10 dakikanın sonunda unu ve tuzu ilave edip spatula ile yoğurun ve el sürmeyin.
-Yapışkan bir hamur elde edeceksiniz. Üstünü kapatıp 20-30 dakika mayalandırın.
-Hamur iki kat kabardıysa mayalama işlemi sorunsuz demektir.
-Kelepçeli bir kalıba hamuru boşaltın. Üzerini kapatıp 10 dakika daha mayalanmaya bırakın.
-Soğuk fırına yerleştirip, fırını 200 dereceye getirin.
-Üstü pembeleşene kadar pişirin, fırından fırına pişme süresi değişebilir.
-Fırından çıktıktan sonra üstünü nemli bezle örtüp dinlendirip servis edin.