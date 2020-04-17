KonMari metoduyla dolaplarınızı düzenleyin

İsmini Japon Marie Kondo'dan alan KonMari metodu, Kondo'nun 2014'te yazdığı kitabıyla hayatımıza girdi. Daha doğrusu, hayatımızda yer açtı. Peki KonMari metodu nedir?

KonMari metodu, Marie Kondo'nun minimalizmden ilham alan bir dolap düzenleme metodu. Yeni başlayanlar için dolaplarınızı düzenlemeye başlamadan önce aşağıdaki sıralamayı takip etmeniz gerektiğini hatırlatalım. İşte öncelik sırası:

1. Kıyafetler

2. Kitaplar

3. Kağıtlar

4. Muhtelif gereçler

5. Sizin için özel anlamı olan şeyler

Pek çok kişi için KonMari metodu düzenli olmak anlamına gelse de asıl amacı evdeki gereksiz kalabalıktan sizi kurtarmak. İlk olarak dolap ve çekmecelerinizdeki her şeyi boşaltın (kategori 1); bütün kitapları raflardan indirin (kategori 2); kağıt, gazete, dergi ne varsa toplayın. Şimdi oldukça kalabalık yığınlarınız oldu. Tek tek bunları elinize alın ve sizi heyecanlandırıp heyecanlandırmadığını düşünün. Sizi heyecanlandırmayan her şeyi atın. Geri kalanları kategori sırasına göre yerine dizin. Kıyafetleri KonMari metoduna göre katlayın.

KonMari katlama metodu

Marie Kpndo'nun her kıyafet tipine göre bir katlama metodu var. Bu katlama metotlarını uyguladıktan sonra kıyafetlerini yerleştirmek ve katlı kıyafetler arasından istediğiniz kıyafeti bulmak çok kolay. İşte o metotlardan bazıları!