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    HaberlerEvdekal Haberleri Süper Kahraman Bile Olsan, Evde Kal!
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    29.03.2020 - 21:21 |

    Süper Kahraman Bile Olsan, Evde Kal!

    Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını Türkiye’de önleme mücadelesi devam ediyor.

    Süper Kahraman Bile Olsan, Evde Kal!

    Salgını önleme mücadelesinde, ülke çapında yürürlüğe giren düzenlemeler ve alınan önlemler ile birlikte, Türkiye’de sosyal dayanışma her zamankinden daha önemli hale gelmiş durumda.

    Milyonların takip ettiği ünlü sanatçılar sosyal medya hesaplarından, “evde kal” paylaşımları yapıyor, markalar tüm iletişimlerinde “evde kal” mesajı veriyor.

    Risk grubunda olan-olmayan herkesin evde olmasının öneminin, uzmanlarca vurgulandığı bu günlerde, kendimize ve çevremize söylememiz gereken tek bir şey var: “Süper kahraman bile olsan, kurallara uy, evde kal!"

    İpek Tanrıyar'ın ilginç corona maskesi6 aylık hamile olan eski manken İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırdan maske yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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