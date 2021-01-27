DHA
• 27 Ocak 2021 - 08:25 • Son Güncelleme:
200 gramı 2 bin lira! Dünyaca ünlü...
Türk kadınlarına özgü parlak, dolgun ve yumuşak yapıdaki uzun saçlar, güzelliğiyle peruk ve saç sektöründe son dönemde dünyada 'Türk tipi saç' olarak üne kavuştu. Kadınların saç stillerindeki değişim, artan boya ve kına kullanımıyla saçların doğallığını kaybetmesi gibi nedenlerden dolayı orijinal saç temini zorlaşan perukçularda, saçın kilosu 10 bin liraya yükseldi.
DHA
• 27 Ocak 2021 - 08:25 • Son Güncelleme:
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Peruk, kaynak, çıtçıt, postiş kullanımının artışı, unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarlardan perukacıların (peruk yapan kişi) yüzünü güldürdü. Günlük aksesuar kullanımının yanı sıra kanser ya da başka hastalıktan dolayı saçı dökülen kadınların güzel görünüme kavuşması için günlerce emek harcayıp peruk yapan perukacılar, artan ilgiye rağmen Türk kadını saçı temin edememenin sıkıntısını yaşıyor.
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SAÇLARINI KUAFÖR YÖNLENDİRMESİYLE SATIYORLAR
Çalışmak için gittiği yıllarda İstanbul'da tanıştığı perukacılardan öğrendiği mesleği Antalya'da 20 yıldır sürdüren Özgür Demir, eskiden daha kolay saç temin ettiklerini anlattı. Geçmişte 'saççı' olarak tanınan kişilerin Anadolu'yu gezerek köylerde yaşayan kadınlardan satın aldığı saçları perukçulara sattığını anlatan Demir, son yıllarda saççıların azaldığını, genellikle kuaförlerin yönlendirmesiyle saçını satmak isteyen kişilerle irtibat kurduklarını söyledi.
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TÜRK TİPİ SAÇIN KİLOSU 10 BİN LİRA
Saçlarını boyamak istemeyen kadınların ya da aksesuar olarak günlük kullanım için kaynak, çıtçıt ya da peruk tercihindeki artışla son dönemde satışlarının arttığını vurgulayan Demir, kemoterapi hastası ya da başka hastalıktan saçı dökülenlere de yoğun şekilde peruk sattıklarını anlattı.
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Aksesuar ya da çıtçıt, kaynak, postiş için genellikle ithal saç kullandıklarından bahseden Demir, "Peruk yaparken Türk saçı tercih ediyoruz. Türk saçı kalın telli yapısıyla daha doğal. Türk saçının yumuşak dokusu, kalın telli olması nedeniyle saç yıpranmıyor ve güzel görünümüyle tercih ediliyor. Dünyada da çok kaliteli bir saçtır. Eskisi kadar bulamadığımız için Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyoruz" diye konuştu.
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