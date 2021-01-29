30-31 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRESİNCE NERELER AÇIK OLACAK? İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı. Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.