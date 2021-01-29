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• 29 Ocak 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:

30-31 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları halen 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları Aralık ayının başından bu yana uygulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının detayları açıklanıyor. Peki 30-31 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak/sona erecek? İşte detaylar...

• 29 Ocak 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
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Pandemi nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında Aralık ayının başından bu yana 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam ediliyor. Kış aylarının gelmesi, tatil sezonunun sona ermesi ile birlikte büyükşehirlere geri dönüşlerin başlamasının ardından vaka sayılarında yaşanan hızlı yükselişin ardından koronavirüs yasakları yeniden hayatımıza girmişti. Koronavirüs yasakları kapsamında Aralık ayının başından bu yana 81 ilde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları...

2BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Aralık tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır denilmişti

3HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRESİNCE NERELER AÇIK OLACAK

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRESİNCE NERELER AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı. Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

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Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

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Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

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Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

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