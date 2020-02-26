ABD’li kadın Adıyaman’da 11 yaşındaki dağ keçisini avladı!

ABD'li Emieblcek Harris, av turizmi için geldiği Adıyaman'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi kazandı. Ardından da Sincik Devlet Avlağı'nda, gözetmenler eşliğinde 11 yaşındaki dağ keçisini avladı.

Harris, avın ardından 130 santimetre boynuz uzunluğu olan dağ keçicisine ait deri ve boynuzu alıp, kentten ayrıldı.