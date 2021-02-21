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• 21 Şubat 2021 - 13:56 • Son Güncelleme:

ALES soruları-cevapları açıklandı mı, nasıldı 2021? ALES 2 yorumları, cevap anahtarı ne zaman belli olacak?

ALES soruları ile cevapları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES 2 sınavı bugün gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ALES sınavı bugün 88 sınav merkezinde yapıldı ve sınav 150 dakika sürdü. Sınav sonrasında adayların gündeminde ALES soruları ve cevapları yer alıyor. Sosyal medyada ALES soruları ile ilgili yorumlar gelmeye başladı. Sosyal medyada ALES ile ilgili yapılan yorumları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih ise mera konusu. Peki ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak 2021? İşte detaylar...

• 21 Şubat 2021 - 13:56 • Son Güncelleme:
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ALES sınavı 21 Şubat tarihinde yani bugün 81 il merkezinde yapıldı. ALES sınavı tamamlandıktan sonra her sene olduğu gibi yine bu sene adaylar, ALES soruları ve cevapları ile ilgili detayları araştırıyorlar. Peki 2021 ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK

ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES sınavı 150 dakika sürdü. 21 Şubat tarihinde saat 12.45'te ALES sınavı tamamlandı. Sınav sonrasında ALES soruları ve cevapları merak konusu oldu. ALES sınavı sonrasında soruları ve cevapları yayımlanır. Ancak cevap anahtarının yayımlanacağı tarih henüz kesin açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

3ALES SORULARI NASILDI SOSYAL MEDYADA KULLANCILAR YORUM YAPTI...

ALES SORULARI NASILDI? SOSYAL MEDYADA KULLANCILAR YORUM YAPTI...

ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte sınav soruları ile ilgili yorumlar adayların araştırdığı konular arasında yer aldı. ALES etiketi ile Twitter kullanıcıları, ALES sınav soruları ile ilgili yorumlarını paylaştılar. İşte Twitter'dan ALES sınavı ile ilgili yapılan yorumlar...
"Ben hayatımda bu kadar zor sözel soru görmemiştim teşekkürler #ALES 🙄"
"#ALES Türkçe soruları.. Bizi bitirdin ."
"Soru değil de destan yazmışlar #ALES"
"Alese girme sınırı var mı. Böyle giderse ben her sene buralarda olcam #ales"
"Ben yıllarca türkçe bildiğimi sanmışım sadece #ALES"
"Paragraf soruları yüzünden zaman kaybettirdin bana ALES#ALES"
"Alanım Türkçe olabilir ama bu soruları hep doğru yapacağım anlamına gelmez değil mi arkadaşlar? Destek atın çünkü patladım Türkçede #ALES"

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