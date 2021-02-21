ALES soruları-cevapları açıklandı mı, nasıldı 2021? ALES 2 yorumları, cevap anahtarı ne zaman belli olacak?

ALES SORULARI NASILDI? SOSYAL MEDYADA KULLANCILAR YORUM YAPTI... ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte sınav soruları ile ilgili yorumlar adayların araştırdığı konular arasında yer aldı. ALES etiketi ile Twitter kullanıcıları, ALES sınav soruları ile ilgili yorumlarını paylaştılar. İşte Twitter'dan ALES sınavı ile ilgili yapılan yorumlar...

"Ben hayatımda bu kadar zor sözel soru görmemiştim teşekkürler #ALES 🙄"

"#ALES Türkçe soruları.. Bizi bitirdin ."

"Soru değil de destan yazmışlar #ALES"

"Alese girme sınırı var mı. Böyle giderse ben her sene buralarda olcam #ales"

"Ben yıllarca türkçe bildiğimi sanmışım sadece #ALES"

"Paragraf soruları yüzünden zaman kaybettirdin bana ALES#ALES"

"Alanım Türkçe olabilir ama bu soruları hep doğru yapacağım anlamına gelmez değil mi arkadaşlar? Destek atın çünkü patladım Türkçede #ALES"

