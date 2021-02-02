Antik kent Mardin'in gizemli yapÄ±larÄ±; 'abbara'lar

Bunlar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak SavurkapÄ± ve Åžar ve Åžehidiye mahallelerinde var. BurasÄ± bir geÃ§iÅŸ yolu. Bunlar ÅžanlÄ±urfa'da da var ama onlar abbara demiyorÂ 'aba altÄ±' diyorlar. Bunlar bizim iÃ§in abbara. Bizim Ã¶zÃ¼mÃ¼zde abbara olarak geÃ§iyor. BunlarÄ± korumamÄ±z lazÄ±m.