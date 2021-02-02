DHA
â€¢ 02 Åžubat 2021 - 11:12 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Antik kent Mardin'in gizemli yapÄ±larÄ±; 'abbara'lar
Antik kent Mardin'de, tarihi sokaklarÄ±n Ã¼zerine, altta geÃ§it bÄ±rakÄ±larak yapÄ±lan ve 'abbara' diye tabir edilen odalar, yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgisini Ã§ekiyor. AbbaralarÄ±n kentin en Ã¶nemli veÂ sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± yapÄ±tlarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Artuklu Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulkadir TutaÅŸÄ±, yakÄ±n zamana kadar 106 olan abbaraÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n 57'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Bunlar koruyabildiklerimiz. Abbaralar, yazÄ±n Ã§ok serin, kÄ±ÅŸÄ±n da Ã§ok sÄ±cak alanlar. Bunlar evlerimizin de geÃ§iÅŸidir. Neredeyse evimizin bir temelidir, terasÄ±dÄ±r. O teras da Mezopotamya OvasÄ±'na bakar. Bu apayrÄ± bir gÃ¼zelliktir. BunlarÄ±n korunmasÄ± gerekiyor" dedi.
DHA
â€¢ 02 Åžubat 2021 - 11:12 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Mardin'de geÃ§miÅŸi yÃ¼zlerce yÄ±l Ã¶ncesine dayanan ve kentin tarihine Ä±ÅŸÄ±k tutan, her dÃ¶nemden izler taÅŸÄ±yan, 'abbara' diye tabir edilen odalar, yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgisini Ã§ekiyor.
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'GÃœVENLÄ°K Ä°Ã‡Ä°N YAPILMIÅž'
AbbaralarÄ±n kentin en Ã¶nemli veÂ sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± mimari yapÄ±tlarÄ±ndan olduÄŸunu vurgulayan BaÅŸkan TutaÅŸÄ±, "Bu abbaralarÄ±n tarihi, kentin kuruluÅŸuna kadar uzanÄ±yor. ArtuklularÄ±n, OsmanlÄ±larÄ±n, kÄ±saca kim burada yaÅŸamÄ±ÅŸsa onlarÄ±n bunlarda bir harcÄ± var. Abbaralar, geÃ§iÅŸ yolu ve gÃ¼venlik iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ.
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'KORUNMASI GEREK'
YakÄ±n zamana kadar 106 abbaranÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan sÃ¶z eden BaÅŸkan TutaÅŸÄ±, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:"Ama ne yazÄ±k ki yÄ±kÄ±larak ya da Ã§Ã¶kme sonucu bunlarÄ±n hemen hemen yarÄ±sÄ±nÄ± kaybettik. SayÄ± olarak 57 tane kaldÄ±. Bunlar koruyabildiklerimiz. Bunlar evlerimizin de geÃ§iÅŸidir. Neredeyse evimizin bir temelidir, bir terasÄ±dÄ±r. BunlarÄ±n korunmasÄ± gerekiyor.
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GeÃ§erken bir resim Ã§ekmekle Mardin tanÄ±tÄ±lmaz. Ä°nsanlarÄ±mÄ±za buyurun gelin diyoruz. Åžimdi bizim GÃ¼neydoÄŸu'da Ã¶zellikle kentimizde tek kurtarÄ±cÄ±mÄ±z turizm. Bundan sonra bizi ayakta tutabilecek, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini saÄŸlayabilecek, ilimizi koruyabilecek, Ã¼lkemiz iÃ§in bir giriÅŸ kapÄ±sÄ± olacak bir kent Mardin."
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