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DHA
â€¢ 02 Åžubat 2021 - 11:12 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Antik kent Mardin'in gizemli yapÄ±larÄ±; 'abbara'lar

Antik kent Mardin'de, tarihi sokaklarÄ±n Ã¼zerine, altta geÃ§it bÄ±rakÄ±larak yapÄ±lan ve 'abbara' diye tabir edilen odalar, yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgisini Ã§ekiyor. AbbaralarÄ±n kentin en Ã¶nemli veÂ sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± yapÄ±tlarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Artuklu Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulkadir TutaÅŸÄ±, yakÄ±n zamana kadar 106 olan abbaraÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n 57'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Bunlar koruyabildiklerimiz. Abbaralar, yazÄ±n Ã§ok serin, kÄ±ÅŸÄ±n da Ã§ok sÄ±cak alanlar. Bunlar evlerimizin de geÃ§iÅŸidir. Neredeyse evimizin bir temelidir, terasÄ±dÄ±r. O teras da Mezopotamya OvasÄ±'na bakar. Bu apayrÄ± bir gÃ¼zelliktir. BunlarÄ±n korunmasÄ± gerekiyor" dedi.

DHA
â€¢ 02 Åžubat 2021 - 11:12 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Mardin'de geÃ§miÅŸi yÃ¼zlerce yÄ±l Ã¶ncesine dayanan ve kentin tarihine Ä±ÅŸÄ±k tutan, her dÃ¶nemden izler taÅŸÄ±yan, 'abbara' diye tabir edilen odalar, yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgisini Ã§ekiyor.

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Tarihi sokaklarÄ±n Ã¼zerinde, alttaÂ geÃ§it bÄ±rakÄ±larak inÅŸa edilen ve kentte yakÄ±n zamana kadar 106 tane bulunan abbaralarÄ±n Ã§oÄŸu, yÄ±kÄ±larak ve Ã§Ã¶kerek hasarÂ gÃ¶rdÃ¼. YÃ¼kseklikleri 1,5 metre ile 5 metre arasÄ±nda deÄŸiÅŸen abbaralarÄ±n sayÄ±sÄ±, bu nedenleÂ 57'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Artuklu Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulkadir TutaÅŸÄ±, birÃ§ok abbaranÄ±n Ã¼zerinde teras olduÄŸunu belirterek, "O teraslar da Mezopotamya OvasÄ±'na bakar. Bu apayrÄ± bir gÃ¼zellik, kent olarak tarÄ±m ve taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ktan eskisi gibi kazanamÄ±yoruz.

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DolayÄ±sÄ±yla bundan sonra turizme yÃ¶nelmeliyiz. Abbaralar da ilimize turist Ã§ekecek en Ã¶nemli mimari yapÄ±tlar arasÄ±nda bulunuyor. Biz bunlarÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bizden sonraki nesiller de korumalÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.Â

5GÃœVENLÄ°K Ä°Ã‡Ä°N YAPILMIÅž

'GÃœVENLÄ°K Ä°Ã‡Ä°N YAPILMIÅž'

AbbaralarÄ±n kentin en Ã¶nemli veÂ sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± mimari yapÄ±tlarÄ±ndan olduÄŸunu vurgulayan BaÅŸkan TutaÅŸÄ±, "Bu abbaralarÄ±n tarihi, kentin kuruluÅŸuna kadar uzanÄ±yor. ArtuklularÄ±n, OsmanlÄ±larÄ±n, kÄ±saca kim burada yaÅŸamÄ±ÅŸsa onlarÄ±n bunlarda bir harcÄ± var. Abbaralar, geÃ§iÅŸ yolu ve gÃ¼venlik iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ.

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AÅŸaÄŸÄ±dan gelecek bir tehdidin veya bir geÃ§iÅŸin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmek iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Burada bir teraslama sistemi var. Her bir abbaranÄ±n 3-5 metre aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda bir baÅŸka abbara var.

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Bu bir kademe geÃ§iÅŸi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. 5 metreden 25 metreye kadar uzanan abbaralarÄ±mÄ±z var. YÃ¼kseklikleri 1,5Â ile 5 metre arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Bunlar geÃ§miÅŸte insanlarÄ±mÄ±zÄ±n, atalarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemdeki geÃ§iÅŸlerini kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yordu" dedi.Â

8KORUNMASI GEREK

'KORUNMASI GEREK'

YakÄ±n zamana kadar 106 abbaranÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan sÃ¶z eden BaÅŸkan TutaÅŸÄ±, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:"Ama ne yazÄ±k ki yÄ±kÄ±larak ya da Ã§Ã¶kme sonucu bunlarÄ±n hemen hemen yarÄ±sÄ±nÄ± kaybettik. SayÄ± olarak 57 tane kaldÄ±. Bunlar koruyabildiklerimiz. Bunlar evlerimizin de geÃ§iÅŸidir. Neredeyse evimizin bir temelidir, bir terasÄ±dÄ±r. BunlarÄ±n korunmasÄ± gerekiyor.

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Elimizden geldiÄŸince bunlarla uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Ara sÄ±ra bunlardan bazÄ±larÄ± tabi ki zarara uÄŸruyor, uÄŸratÄ±lÄ±yor. Biz bunlarÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah bundan sonra hiÃ§bir zarar gÃ¶rmeyeceklerdir.

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Bunlar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak SavurkapÄ± ve Åžar ve Åžehidiye mahallelerinde var. BurasÄ± bir geÃ§iÅŸ yolu. Bunlar ÅžanlÄ±urfa'da da var ama onlar abbara demiyorÂ 'aba altÄ±' diyorlar. Bunlar bizim iÃ§in abbara. Bizim Ã¶zÃ¼mÃ¼zde abbara olarak geÃ§iyor. BunlarÄ± korumamÄ±z lazÄ±m.

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Allah razÄ± olsun, bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi bunlarÄ±n 40 tanesini onardÄ±. Biz de korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bizden sonraki nesillerin de korumasÄ± lazÄ±m.

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ kaybolmamasÄ± gereken bir kÃ¼ltÃ¼rdÃ¼r. Mardin anlatÄ±lmakla anlaÅŸÄ±lmaz. Mardin yaÅŸanmadan anlatÄ±lmaz. Mardin'de yaÅŸayacaksÄ±n, gÃ¶receksin, gezeceksin. Bu sokaklarÄ± gezmeden Mardin'in neresini gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±z.

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GeÃ§erken bir resim Ã§ekmekle Mardin tanÄ±tÄ±lmaz. Ä°nsanlarÄ±mÄ±za buyurun gelin diyoruz. Åžimdi bizim GÃ¼neydoÄŸu'da Ã¶zellikle kentimizde tek kurtarÄ±cÄ±mÄ±z turizm. Bundan sonra bizi ayakta tutabilecek, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini saÄŸlayabilecek, ilimizi koruyabilecek, Ã¼lkemiz iÃ§in bir giriÅŸ kapÄ±sÄ± olacak bir kent Mardin."

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Mardin'e gezmeye gelen Ä°brahim Yakut ise abbaralarÄ± ilginÃ§ bulduÄŸunu dile getirerek, "Yani evlerin altÄ±nda aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ tÃ¼neller. Hatta ben bunlarÄ±n tarihini okudum, kÄ±ÅŸÄ±n soÄŸuktan korunmak yazÄ±n da sÄ±caktan korunmak iÃ§in geÃ§itleri kullanmÄ±ÅŸlar. DÄ±ÅŸarÄ±da da bayaÄŸÄ± bir rÃ¼zgar var ÅŸimdi ve biz rÃ¼zgardan da korunuyoruz. Abbaralar, gerÃ§ekten de Ã§ok ilginÃ§Â mimari yapÄ±lar" dedi.

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