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• 30 Ocak 2021 - 16:09 • Son Güncelleme:

AÖF harf notları karşılıkları neler, koşullu geçer ,DC ne demek? AÖF geçme notu kaç 2021, CD geçer mi?

AÖF harf notları ve geçme notu ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. AÖF dönem sonu sınavlarının açıklandığı Anadolu üniversitesi Twitter hesabından duyuruldu. Sonuçlarının belli olmasından sonra harf notları ve geçme notu merak konusu oldu. Peki AÖF harf notları karşılıkları neler? AÖF geçme notu kaç?

• 30 Ocak 2021 - 16:09 • Son Güncelleme:
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AÖF har notları karşılıkları neler? sorusunun cevabı merakl ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının sonuçlarının açıklandığı Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklandı. Sonuöçlardan sonra öğrencilerimn gündeminde harf notları ve geçme notları yer aldı. Peki AÖF geçme notu kaç 2021?

2AÖF GEÇME NOTU NEDİR

AÖF GEÇME NOTU NEDİR?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra geçme notu araştırılmaya başlandı. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır.CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

3AÖF HARF NOTU NASIL BELİRLENİR

AÖF HARF NOTU NASIL BELİRLENİR?

Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir.Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

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