• 30 Ocak 2021 - 16:09 • Son Güncelleme:
AÖF harf notları karşılıkları neler, koşullu geçer ,DC ne demek? AÖF geçme notu kaç 2021, CD geçer mi?
AÖF harf notları ve geçme notu ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. AÖF dönem sonu sınavlarının açıklandığı Anadolu üniversitesi Twitter hesabından duyuruldu. Sonuçlarının belli olmasından sonra harf notları ve geçme notu merak konusu oldu. Peki AÖF harf notları karşılıkları neler? AÖF geçme notu kaç?
• 30 Ocak 2021 - 16:09 • Son Güncelleme:
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AÖF har notları karşılıkları neler? sorusunun cevabı merakl ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının sonuçlarının açıklandığı Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklandı. Sonuöçlardan sonra öğrencilerimn gündeminde harf notları ve geçme notları yer aldı. Peki AÖF geçme notu kaç 2021?
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AÖF GEÇME NOTU NEDİR?
AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra geçme notu araştırılmaya başlandı. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır.CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
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