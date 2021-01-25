AA
• 25 Ocak 2021 - 12:19 • Son Güncelleme:
Artos Dağı'nın zirvesindeki kayak görüntüleri nefes kesti
Fransa, İsviçre ve Yunanistan'dan gelerek Van'ın Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın zirvesine tırmanan 4 turistin, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerden kayakla slalom yaparak inişi nefes kesen görüntülere sahne oldu. İsviçreli Jules Dutour: "Burada kayak yaparken kendimizi Norveç'te gibi hissettik. Artos Dağı'ndan Van Gölü'ne karşı muazzam bir manzarayla karşı kaymak çok güzel. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir imkan yok" dedi
AA
• 25 Ocak 2021 - 12:19 • Son Güncelleme:
1
Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın zirvesine tırmanarak kayak yapan turistler, doğal pistlerin Van Gölü manzarasıyla bütünleşen manzarasına hayran kaldı.
3
9
"Burada kayak yaparken kendimizi Norveç'te gibi hissettik. Artos Dağı'ndan Van Gölü'ne karşı muazzam bir manzaraya karşı kaymak çok güzel. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir imkan yok. Çok güzel bir kar ve hava var. Nerede kayak yapılır, nerede adrenalin yaşanır diye araştırma yaparken burayı bulduk. Yunanistan'dan sonra aralık ayı başında Türkiye'ye geldik. Türkiye'de 3 ay kalacağız ve kayak yapılacak tüm dağları gezeceğiz."
11
12