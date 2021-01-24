AA
• 24 Ocak 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:
Aslanları yakından görebilmek için 'kafese' giriyorlar
Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafedeki "Ranch de Bandia" isimli aslan ve doğal yaşam parkının ziyaretçileri, açık alanda dolaşan aslanların yakınına, kafesli araçlara binerek gidiyor. Parkın yöneticilerinden Cristophe Dering: "Ziyaretçiler, aslan gibi vahşi bir hayvana belki de hayatlarında ilk kez bu kadar yaklaşma şansı buluyor. Aslanları, hayvanat bahçelerinde küçücük kafeslere hapsetmek yerine insanları kafese koyuyoruz. Böylece onların yaşam alanlarına da saygı duyuyoruz" dedi.
AA
• 24 Ocak 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:
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Senegal'de ziyaretçilerin, kafesli araçlara binerek açıkta dolaşan aslanlara yaklaşabildiği doğal yaşam parkı, farklı bir hayvanat bahçesi deneyimi sunuyor.
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Özel dizayn edilmiş tellerle kaplı kafesli araçlara binen ziyaretçiler, yaklaşık 30 dakika süren turda, 5 hektarlık alanda özgürce dolaşan aslanlara yaklaşabiliyor, araçtaki küçük pencerelerden dokunabiliyor ve onlarla fotoğraf çektirebiliyor.Araca konulan et kokusunu alan aslanlar, aracın tavanına ve kaputuna oturarak rehberlerin kendilerine et vermesini bekliyor.
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Araç sürücüsü ve tur rehberi Nazih Salman, parkın açıldığı 2017'den beri aslanlarla beraber olduğunu aktararak, "Her aslanın farklı karakteri var. Özellikle biriyle, adı Madiba, birbirimize güveniyoruz. Onunla oynuyorum hatta elimi ağzına bile sokuyorum ancak asla ısırmıyor. Beni tanıyor ve güveniyor." dedi.
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