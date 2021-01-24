Aslanları yakından görebilmek için 'kafese' giriyorlar

Ziyaretçiler, aslan gibi vahşi bir hayvana belki de hayatlarında ilk kez bu kadar yaklaşma şansı buluyor. Aslanları, hayvanat bahçelerinde küçücük kafeslere hapsetmek yerine insanları kafese koyuyoruz. Böylece onların yaşam alanlarına da saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.