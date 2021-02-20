AA
• 20 Şubat 2021 - 19:40 • Son Güncelleme:
Barbaros Hayrettin Paşa Boğaz'ı geçti! Böyle görüntülendi...
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınarak 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparak İstanbul'a doğru yol aldı.
AA
• 20 Şubat 2021 - 19:40 • Son Güncelleme:
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Güney yönden boğaza giren 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
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