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• 27 Ocak 2021 - 09:56 • Son Güncelleme:

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta 2021? Bakan Koca açıklama yapacak mı, Bilim Kurulu kararları ne olacak?

Bilim Kurulu toplantısı gündemde yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleşecek toplantının saat kaçta yapılacağı ise merak konusu. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararlar ne olacak? İşte ayrıntılar...

• 27 Ocak 2021 - 09:56 • Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilmişti. Koronavirüs salgının gündemde yer aldığı bu dönemde Bilim Kurulu toplantısının detayları vatandalar tarafından merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısının yapılacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, kararlar ne olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak mı?

2BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantıları merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu hafta Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak.

3AÇIKLAMA YAPILACAK MI

AÇIKLAMA YAPILACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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