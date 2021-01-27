• 27 Ocak 2021 - 09:56 • Son Güncelleme:
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta 2021? Bakan Koca açıklama yapacak mı, Bilim Kurulu kararları ne olacak?
Bilim Kurulu toplantısı gündemde yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleşecek toplantının saat kaçta yapılacağı ise merak konusu. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararlar ne olacak? İşte ayrıntılar...
• 27 Ocak 2021 - 09:56 • Son Güncelleme:
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