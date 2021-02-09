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HaberlerGündem Haberleri Bim aktüel 9 Şubat kataloğu 2021, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Bu hafta salı günü Bim aktüel kataloğunda neler var?
• 09 Şubat 2021 - 10:11 • Son Güncelleme:

Bim aktüel 9 Şubat kataloğu 2021, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Bu hafta salı günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu ürünleri her hafta salı ve cuma günleri olmak üzere tüketicilerle buluşuyor. 9 Şubat Bim aktüel kataloğu fırsatları belli oldu. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda bakım ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar çşitli fırsatlar bulunuyor. İşte 9 Şubat Bim aktüel kataloğu avantajları...

• 09 Şubat 2021 - 10:11 • Son Güncelleme:
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Bim 9 Şubat aktüel kataloğu avantajları zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yaklaşırken hediyelik eşyalar araştırılmaya başlandı. 9 Şubat Bim aktüel kataloğunda peluş kalp yastıktan aksesuarlara kadar çeşitli fırsatlar yer alıyor. Peki 9 Şubat Bim aktüel kataloğunda neler?

2BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi saat 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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Bim hafta sonu ise 10.00-17.00 arası çalışıyor.

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