• 22 Ocak 2021 - 11:43 • Son Güncelleme:
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlayacak? Yasaklar ne zaman sona erecek, kaldırılacak?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Aralık ayı başından bu yana her hafta sonu Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar uygulanmaya devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından vatandaşlar bu hafta sonu yasak var mı sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor. Peki 23-24 Ocak tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı?
• 22 Ocak 2021 - 11:43 • Son Güncelleme:
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23-24 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Kış aylarına girilmesi ile birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürelerin artmasına bağlı olarak vaka sayılarında da hızlı bir yükseliş yaşanmış vaka sayılarının hızla artmasına bağlı olarak yeniden koronavirüs önlemleri hayatımıza girmişti. 81 ilde hafta içi ve hafta sonu uygulanmaya başlanan hafta sonu ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları halen devam ediyor. Peki 23-24 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?
BU hafta sonu yine 81 ilde Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak kapsamından muaf tutulacak işletme ve kurumlar her hafta İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeler ile duyuruluyor
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