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• 22 Ocak 2021 - 11:43 • Son Güncelleme:

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlayacak? Yasaklar ne zaman sona erecek, kaldırılacak?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Aralık ayı başından bu yana her hafta sonu Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar uygulanmaya devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından vatandaşlar bu hafta sonu yasak var mı sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor. Peki 23-24 Ocak tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı?

• 22 Ocak 2021 - 11:43 • Son Güncelleme:
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23-24 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Kış aylarına girilmesi ile birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürelerin artmasına bağlı olarak vaka sayılarında da hızlı bir yükseliş yaşanmış vaka sayılarının hızla artmasına bağlı olarak yeniden koronavirüs önlemleri hayatımıza girmişti. 81 ilde hafta içi ve hafta sonu uygulanmaya başlanan hafta sonu ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları halen devam ediyor. Peki 23-24 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

2BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

BU hafta sonu yine 81 ilde Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak kapsamından muaf tutulacak işletme ve kurumlar her hafta İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeler ile duyuruluyor

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İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

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Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

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Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

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Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

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Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

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Bu kapsamda araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

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