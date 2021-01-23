DHA
• 23 Ocak 2021 - 19:01 • Son Güncelleme:
Canlı yayında itiraf etmişti! Alime ile ilgili yeni gelişme
Son dakika haberine göre, Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden eşi Alime Toprak ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
DHA
• 23 Ocak 2021 - 19:01 • Son Güncelleme:
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Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu.
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