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• 13 Şubat 2021 - 21:16 • Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Şubat Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

109 milyon TL'lik rekor ikramiye tutarı ile haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta içerisindeki son çekilişi gerçekleştirildi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden oynadıkları biletleri sorgulayabiliyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte 13 Şubat kazandıran numaralar...

• 13 Şubat 2021 - 21:16 • Son Güncelleme:
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Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı katlanmaya devam ediyor. 109 milyon TL'yi aşan rekor ikramiye tutarı ile Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki son çekilişi bu akşam yapıldı.

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Çılgın Sayısal Loto 13 Şubat çekilişinde kazandıran numaralar 3-20-24-47-63-69 ve 32 joker numarası olarak belirlendi

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Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmazken 4 bilen 291 kişi 3.442,40 TL, 3 bilen 10.967 kişi 114,15 TL ve 2 bilen 175.720 kişi 10,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

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