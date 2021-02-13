Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Şubat Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmazken 4 bilen 291 kişi 3.442,40 TL, 3 bilen 10.967 kişi 114,15 TL ve 2 bilen 175.720 kişi 10,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.