DHA
• 27 Ocak 2021 - 14:12 • Son Güncelleme:
Cinayet 15 yıl sonra ortaya çıktı!
Konya’da 15 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen ve kemikleri gömüldüğü yerden çıkarılan Necati Keleş’in katil zanlıları olan karısı, kayın biraderi ve akrabasının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuklu olarak yargılanan ve cesedin çıkarıldığı yeri gösteren Kadir Bakır, “Bana bu iş zorla yaptırıldı. Ben ölen Necati’yi tanımam. Bir husumetim yoktur” diyerek kendini savundu.
DHA
• 27 Ocak 2021 - 14:12 • Son Güncelleme: