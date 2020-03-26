Çocuklarınız için yapabileceğiniz sağlıklı ve pratik tarifler

Patates küplü fırında yumurta





Malzemeler:

-2 yumurta

-1 büyük patates

-1 su bardağı mantar

-Yarım kilo ıspanak

-1 büyük domates

-1 adet soğan

-Üzeri için tam yağlı peynir

-Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

-Daha önceden ısıttığınız fırında patates küplerini 20 dakika kadar pişirin.

-Orta ateşte ısıttığınız yağın üzerine soğan, baharat, mantarı ekleyip sebzeler pişene kadar karıştırın ve daha sonra domates, ekleyin.

-Bu malzemeler pişince üzerine ıspanak ve patates küplerini ekleyin.

-Yaptığınız bu harcın üstüne de dilediğiniz kadar yumurta kırın.

-Üzerine tercihinize göre peynir ekleyip fırına koyun.

-Fırında 15 dakika pişirdikten sonra bol vitaminli ve renkli yumurtanızı afiyetle yiyebilirsiniz.

Fırında sebzeli köfte





Malzemeler:

-Soğan ve sarımsağı rondodan geçirin. Suyunu iyice süzün.

-Kıymayı bir kaba alın. Soğan ve sarımsakla birleştirin. Galeta unu, karabiber, tuz ve diğer bahartları ilave ederek malzemeler iyice karışana kadar yoğurun.

-Fırını 180 dereceye ayarlayın.

-Yoğurduğunuz köfteleri avucunuzda yuvarlayın.

-Yağlı kağıt serili fırın tepsisinde köfteleri 15-20 dakika pişirin.

-Tereyağını ısınmış tavaya ekleyin (bu kısımda döküm tava kullanırsanız direkt fırına bu haliyle de atabilirsiniz).

-Havuç ve patatesleri aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayın.

-Tereyağında havuç ve patatesleri soteleyin.

-Domatesi rendeleyin ve sotelenen havuç ve patatesle birleştirin.

-Fırında pişirdiğiniz köfteleri domatesli sebzeli sosunuzla birleştirin ve fırında 15 dakika daha pişirin.

-Fırından çıkarttığınız yemeğin üzerine fesleğen yapraklarını ekleyin.

Hazırlanışı:

-Soğan ve sarımsağı rondodan geçirin ve suyunu iyice süzün.

-Kıymayı bir kapta; soğan ve sarımsakla birleştirin. Galeta unu, karabiber, tuz ve diğer bahartları ilave ederek malzemeler iyice karışana kadar yoğurun.

-Fırını 180 dereceye ayarlayın.

-Yağlı kağıt serili fırın tepsisinde köfteleri 15-20 dakika pişirin.

-Tereyağını ısınmış tavaya ekleyin.

-Havuç ve patatesleri aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayın.

-Tereyağında havuç ve patatesleri soteleyin.

-Domatesi rendeleyin ve sotelenen havuç ve patatesle birleştirin.

-Fırında pişirdiğiniz köfteleri domatesli sebzeli sosunuzla birleştirin ve fırında 15 dakika daha pişirin.

-Fırından çıkarttığınız yemeğin üzerine fesleğen yapraklarını ekleyin.

Yulaflı muzlu waffle





Malzemeler:

-1 adet olgun muz

-5 yemek kaşığı yulaf unu

-1 adet yumurta

-1 çay kaşığı kabartma tozu

-1 yemek kaşığı kakao

-1 yemek kaşığı bal

-Tercih ettiğiniz meyveler

Hazırlanışı:

-Tüm malzemeleri blenderden geçirin.

-Waffle hamurunu; waffle ya da tost makinesine dökerek güzelce yayın.

-Kenarları kızarıncaya kadar pişirin.

-Üzerini çikolata sosu ve çeşitli meyveler veya süzme bal ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.