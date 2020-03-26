Çocuklarınız için yapabileceğiniz sağlıklı ve pratik tarifler
Ebeveynlerin çocuklar için evde sağlıklı ve hızlıca hazırlayabilecekleri lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte çocuklarınız için yapabileceğiniz sağlıklı ve pratik yemekler...
Patates küplü fırında yumurta
Malzemeler:
-2 yumurta
-1 büyük patates
-1 su bardağı mantar
-Yarım kilo ıspanak
-1 büyük domates
-1 adet soğan
-Üzeri için tam yağlı peynir
-Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
-Daha önceden ısıttığınız fırında patates küplerini 20 dakika kadar pişirin.
-Orta ateşte ısıttığınız yağın üzerine soğan, baharat, mantarı ekleyip sebzeler pişene kadar karıştırın ve daha sonra domates, ekleyin.
-Bu malzemeler pişince üzerine ıspanak ve patates küplerini ekleyin.
-Yaptığınız bu harcın üstüne de dilediğiniz kadar yumurta kırın.
-Üzerine tercihinize göre peynir ekleyip fırına koyun.
-Fırında 15 dakika pişirdikten sonra bol vitaminli ve renkli yumurtanızı afiyetle yiyebilirsiniz.
Fırında sebzeli köfte
Malzemeler:
-Soğan ve sarımsağı rondodan geçirin. Suyunu iyice süzün.
-Kıymayı bir kaba alın. Soğan ve sarımsakla birleştirin. Galeta unu, karabiber, tuz ve diğer bahartları ilave ederek malzemeler iyice karışana kadar yoğurun.
-Fırını 180 dereceye ayarlayın.
-Yoğurduğunuz köfteleri avucunuzda yuvarlayın.
-Yağlı kağıt serili fırın tepsisinde köfteleri 15-20 dakika pişirin.
-Tereyağını ısınmış tavaya ekleyin (bu kısımda döküm tava kullanırsanız direkt fırına bu haliyle de atabilirsiniz).
-Havuç ve patatesleri aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayın.
-Tereyağında havuç ve patatesleri soteleyin.
-Domatesi rendeleyin ve sotelenen havuç ve patatesle birleştirin.
-Fırında pişirdiğiniz köfteleri domatesli sebzeli sosunuzla birleştirin ve fırında 15 dakika daha pişirin.
-Fırından çıkarttığınız yemeğin üzerine fesleğen yapraklarını ekleyin.
Hazırlanışı:
-Soğan ve sarımsağı rondodan geçirin ve suyunu iyice süzün.
-Kıymayı bir kapta; soğan ve sarımsakla birleştirin. Galeta unu, karabiber, tuz ve diğer bahartları ilave ederek malzemeler iyice karışana kadar yoğurun.
-Fırını 180 dereceye ayarlayın.
-Yağlı kağıt serili fırın tepsisinde köfteleri 15-20 dakika pişirin.
-Tereyağını ısınmış tavaya ekleyin.
-Havuç ve patatesleri aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayın.
-Tereyağında havuç ve patatesleri soteleyin.
-Domatesi rendeleyin ve sotelenen havuç ve patatesle birleştirin.
-Fırında pişirdiğiniz köfteleri domatesli sebzeli sosunuzla birleştirin ve fırında 15 dakika daha pişirin.
-Fırından çıkarttığınız yemeğin üzerine fesleğen yapraklarını ekleyin.
Yulaflı muzlu waffle
Malzemeler:
-1 adet olgun muz
-5 yemek kaşığı yulaf unu
-1 adet yumurta
-1 çay kaşığı kabartma tozu
-1 yemek kaşığı kakao
-1 yemek kaşığı bal
-Tercih ettiğiniz meyveler
Hazırlanışı:
-Tüm malzemeleri blenderden geçirin.
-Waffle hamurunu; waffle ya da tost makinesine dökerek güzelce yayın.
-Kenarları kızarıncaya kadar pişirin.
-Üzerini çikolata sosu ve çeşitli meyveler veya süzme bal ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.