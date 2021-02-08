Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi salgına rağmen öğrencilerin ilgi odağı oldu

Gelen kitapların bir bölümünün okullara hediye edileceğini söyleyen Tuğlu, "Bunların bir kısmını yine ilgili kütüphanelere Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hediyesi olarak dağıtacağız. Bu şekilde de diğer kütüphanelere, akademiye de katkımız bir nebze olsun olmaya başladı diye düşünüyoruz. Kültür Bakanlığı ile yaptığımız protokolde 500 bine yakın kitap oradan geldi. Özellikle biz bu kitapları ihtiyacı olan okullara ya da talepte bulunan köylere bir sosyal sorumluluk projesi olarak paylaşacağız. Oralara kitaplıklar kurmaya çalışacağız. İnşallah 1-2 ay içinde bunu faaliyete geçirmeyi planlıyoruz" dedi.