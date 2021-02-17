AA
• 17 Şubat 2021 - 15:09 • Son Güncelleme:
Devlet desteğiyle yaptı! 2 ayda 36 bin lira kazandı
Konya'nın Bozkır ilçesinde, devletten aldığı destekle mantar üreten ev hanımı Esma Sevim, kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşıyor. Esma Sevim, mantar tesisinde 2 ayda ürettiği 5 ton üründen, 36 bin lira ciro elde etti.
AA
• 17 Şubat 2021 - 15:09 • Son Güncelleme:
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İstanbul'da ikamet eden Sevim, pandemi sürecinde eşinin emekli olmasının ardından memleketi Konya'ya gelip Bozkır ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'ne yerleşti.
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Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak hibe desteği alan Sevim, destek sayesinde geçen yılın son aylarında mantar tesisi kurarak üretime başladı.
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Esma Sevim, AA muhabirine, şehir hayatından uzaklaşmak için İstanbul'dan dönüş yaptıklarını anlattı. Yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle mantar üretimi için destek almaya hak kazandığını dile getiren Sevim, üretimden büyük ekonomik kazanç sağladığını belirtti.
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"Her şey inanmakla başlar"
Sevim, destek için başvuru yapacağında, çevresindekileri bu işi başaracağına inandırmakta zorlandığını vurgulayarak, şunları anlattı: "Her şey inanmakla başlar ama en başta en yakınımızda olan kişileri inandıramadık. Eşim ilk etapta kendisine yük olacağımı düşünerek hep olumsuz baktı, bana yardımcı olmadı. Hatta 'ürün çıkmasın' diye dua bile etti. Ancak şu an kendisi üretim için ikinci çadırı açma hayalleri kuruyor. Mahallemizde de birçok kişi olumsuz baktı. 'İki gün sonra iflas eder, elektrik faturası gelince kapatır' diyenler oldu.
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Mantar üretimini tüm kadınlara tavsiye eden Sevim, "Bu işi sadece kazanç gözüyle değil sevgiyle yapmak gerekir. Bir çocuğa bakar gibi ilgi göstermek lazım. Ne kadar sevgi ve ilgi gösterirseniz verim olarak size geri dönüşü o kadar fazla oluyor. Ben zamanımın çoğunu burada geçiriyorum artık." diye konuştu.
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