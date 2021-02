Devlet desteğiyle yaptı! 2 ayda 36 bin lira kazandı

"Her şey inanmakla başlar" Sevim, destek için başvuru yapacağında, çevresindekileri bu işi başaracağına inandırmakta zorlandığını vurgulayarak, şunları anlattı: "Her şey inanmakla başlar ama en başta en yakınımızda olan kişileri inandıramadık. Eşim ilk etapta kendisine yük olacağımı düşünerek hep olumsuz baktı, bana yardımcı olmadı. Hatta 'ürün çıkmasın' diye dua bile etti. Ancak şu an kendisi üretim için ikinci çadırı açma hayalleri kuruyor. Mahallemizde de birçok kişi olumsuz baktı. 'İki gün sonra iflas eder, elektrik faturası gelince kapatır' diyenler oldu.