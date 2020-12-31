Dini Yeni Yıl Mesajları 2021 (Resimli) - En güzel dualı ve ayetli dini yılbaşı kutlama sözleri Milliyet'te... İşte mesajlar...

Yeni yıla girmek her insanı heyecanlandırıyor. Yeni yıl demek yeni umutlar demek adeta...2020 Yılında yaşanan kötü olaylar sonrasında 2021'e umut eden, hayal kuran, dua eden vatandaşlar en içten dini içerikli yeni yıl mesajlarını araştırıyor. Dualı ve ayetli yılbaşı mesajları yoğun ilgi görüyor. Kötü günlerin geride kaldığı, iyi günlerin yaklaştığını düşünerek ellerini semaya açan Müslüman vatandaşlar inançlı, huzurlu, bol bol sevap kazanmak, dini görevlerini yerine getirmeyi istiyor. Bu dileklere yönelik çevresindekilerinde bilinçlenmesini isteyen vatandaşlar, dini yeni yıl mesajları 2021 aramasını gerçekleştiriyor. İster resimli, ister dualı ve ayetli yılbaşı kutlama mesajları sayfa sayfa haberimizde...

DİNİ YENİ YIL MESAJLARI

Dünden bugüne kavuşturan Rabbim nice huzurlu yıllar kılsın ömrümüze.

2020 Yılını geride bırakarak 2021 Yılına kavuşturan Allah'a şükürler olsun.

Günahlarımızın af olduğu, tövbelerimizin arttığı bir 2021 diliyorum.

Geceyi, gündüze açan Allah yeni yılda hayırlı kapıları da açsın inşallah.

2021 Yılında elden ele yardımlar çoğalsın, gönülden gönüle sevgiler artması dileğiyle mutlu yıllar...

Allahım yeni yılda kimseyi kimsesiz bırakma, kimseyi aç bırakma, kimseyi dışarda bırakma yarabbim.

Allahım 2021 yılında hastalare şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ihsan eyle amin.

Allahım 2021 yılında hastalare şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ihsan eyle amin.

2021 Yılında Rabbim, tüm İslam Alemi’ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

İmanlı, hayırlı, sağlıklı, huzurlu yılınız olsun inşallah. Yeni yılınız mübarek olsun.

Dualarınızın kabul olduğu, bereketin ve feyizlerin doldurduğu bir ömür dilekleriyle. Mutlu Yıllar...

Allah’ım yeni yılda, İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice güzel yıllara.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini dilerim.

Allah Azze ve celle geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu Yılbaşında da hakkımızda hayırlı mübarek kılsın inşallah.

Dün rüya, yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Bu yıl, İslamiyet’i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Allah’ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Şunu unutma: Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Mutluluk ve başarı dileklerimle.

Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!

Yaşamı seviyor musun? Öyleyse zamanı harcama, çünkü yaşamın yapıldığı madde zamandır. 2021 yılının her anını dolu dolu yaşaman ve mutlu olman dileklerimle..

Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle..

Bitirdiğimiz yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım Yeni Yıl size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu Seneler.

Yine yeni bir yıl var kapımızda. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Allah’ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar…

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.

Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle...

Susmak, dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar..

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan , dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.. Mutlu Yıllar!!

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle…

Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!!

Yeni yılın İslam alemine hayırlara vesile olması dileği ile, esenlikler dilerim. Selam ve dua ile.

Bugün 365 günlük yeni bir öykü başlıyor. Her güne bir yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına. Nice güzel öyküler seninle olsun. Mutlu Yıllar!

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2021 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar

2020 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2021 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2021 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2021 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

2021 YILINDA; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez... Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine... MUTLU YILLAR!!

Her yeni yıl bir başka güzel.. yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun

Allah hayırlı yıllar, hayırlı insanlar, hayırlı işlerle karşılaşmamızı nasip etsin, 2021 kutlu olsun...

Dünyayı değiştirmek istersen kendine inan, dürüstlükten asla vazgeçme! Mutlu Yıllar!!

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2021 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun… Nice Yıllara…