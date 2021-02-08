AA
• 08 Şubat 2021 - 12:16 • Son Güncelleme:
'Doğu'nun Ihlara Vadisi' kışın tüm güzelliklerini yansıtıyor
Ağrı'da adını içerisinden geçen nehirden alan ve kışın kar yağışıyla beyaza bürünen kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı: "Kanyon, yazın muhteşem çiçekleriyle, sonbaharda da eşsiz florasıyla görülmesi gereken bir yer. Kışın ise karla kaplı beyaz gelinliği üstüne örtmüş gibi görülüyor" dedi.
AA
• 08 Şubat 2021 - 12:16 • Son Güncelleme:
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak adlandırılan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle ilgi çekiyor.
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