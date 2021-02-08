'Doğu'nun Ihlara Vadisi' kışın tüm güzelliklerini yansıtıyor

Kanyonun ilçe için çok önemli bir değer olduğunu belirten Balcı, şöyle konuştu:"Kanyon harika, turizmci ve vatandaşlarımızın görmesi gereken yer. Diyadin ile kaplıcalar arasındaki Murat Nehri'nin bulunduğu bölgede harika bir kanyona sahibiz.