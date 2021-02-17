Dolara karşı değeri arttı! Servetine servet kattılar...

Danışmanlık yaptığım bir start-up firması bana ödeme olarak bir miktar Horizon State (bir tür kripto para) verdi. 2017'de bunlar ve benim yatırımlarım toplam 40 bin Avustralya doları (yaklaşık 220 bin TL) ediyordu. Madenciliği biraz daha büyütmek için adımlar attım. İlk başta kendi masrafını çıkarıyordu ancak sonradan büyük bir düşüşe geçtim. Elektrik faturam ayda 500-600 Avustralya doları (yaklaşık 3 bin TL) geliyordu çünkü madencilik ciddi bir elektrik sarfiyatına neden oluyor. En sonunda madencilik ekipmanlarımı sattım ve kripto para olarak yaklaşık 2 bin Avustralya dolarını (11 bin TL) elimde tutuyorum. Eğer işi daha sıkı takip etseydim daha fazlasını yapabilirdim ancak bunun stresi ve riskler beni mahvetti. Ben de risk almamayı seçtim.