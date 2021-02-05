Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf yerler

Hong Kong Listedeki en kalabalık nüfusa sahip olan yer Hong Kong. Burası New York ve Londra'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü finans merkezi. Milyonlarca insanın yaşadığı ve Çin'e bağlı özerk bir bölge olan Hong Kong'da metrekareye düşen insan sayısı çok yüksek. Hâl böyle olunca her metrekarenin de değeri çok büyük. Hong Kong'taki pek çok apartman dairesi 15 metrekarelik büyüklüğe sahip. Bazısında banyo, tuvalet ve yatak arasında herhangi bir duvar yok.