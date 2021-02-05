• 05 Şubat 2021 - 02:50 • Son Güncelleme:
Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf yerler
Kimisinde defin işlemi yapılamıyor, kimisinde ise para kullanılmıyor! Dünyanın dört bir yanında bulunan ve birbirinden ilginç özelliklere sahip olan bu kentler hem turistlerin ilgi odağı hem de kimisi bilim insanlarının bölgeye çekiyor. İşte dünyanın dört bir yanında bulunan birbirinden tuhaf yerleri!
• 05 Şubat 2021 - 02:50 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan: İhsan Dindar
Dünyanın dört bir yanı bir birinden ilginç yerleşim yeri ve buralara dair yine bir o kadar ilginç hikayelerle dolu. Bu yerlerin özellikleri herkes için farklı bir cazibe öyküsü olma özelliği de taşıyor.
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Hong Kong
Listedeki en kalabalık nüfusa sahip olan yer Hong Kong. Burası New York ve Londra'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü finans merkezi. Milyonlarca insanın yaşadığı ve Çin'e bağlı özerk bir bölge olan Hong Kong'da metrekareye düşen insan sayısı çok yüksek. Hâl böyle olunca her metrekarenin de değeri çok büyük. Hong Kong'taki pek çok apartman dairesi 15 metrekarelik büyüklüğe sahip. Bazısında banyo, tuvalet ve yatak arasında herhangi bir duvar yok.
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Stromboli, İtalya
Yalnızca 300 kişinin yaşadığı Stromboli adası bir zamanlar bunun birkaç katı nüfusa sahipti. Sicilya açıklarındaki İtalya'ya ait bu ada, Akdeniz'in en faal yanardağlarından birine ev sahipliği yapıyor. sürekli lav püskürten yanardağın patlaması durumunda yeni bir buzul çağın da başlayabilme ihtimali var. Yanardağın patladığı 1815'te adadaki pek çok insan başka yerlere göç etti ve dünyada "yazsız geçen yıl" olarak adlandırılan dönem yaşandı.
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Caracas, Venezuela
Venezuela, dünyanın bilinen en büyük petrol rezervine sahip ülkesi. Latin Amerika'daki ülkenin başkenti Caracas ise beklenenin aksine, refahın değil suçun kol gezdiği bir yer. Yapılan araştırmalara göre Caracas, dünyanın en tehlikeli kenti olma özelliği taşıyor. Öyle ki Caracas'ta her yıl onlarca insan cinayete kurban giderken binlerce hırsızlık vakası da yaşanıyor.
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Aynoroz, Yunanistan
Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Halkidiki yarımadasının en doğusunda yer alan Aynoroz, dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Ortodoks din görevlilerinin ve bu alanda eğitim gören öğrencilere tahsis edilen bölgeye sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediliyor. Üstelik bu ziyaretçilerin erkek olma şartı da bulunuyor. Aynoroz'a kadınlar kesinlikle giremiyor.
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Cebelitarık, İngiltere
Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nun birleştiği noktada yer alan Cebelitarık uzun süredir İngiltere ve İspanya arasında itilaf konusu. Tüm kara sınırı İspanya topraklarıyla çevrili olan Cebelitarık'ın yönetimi İngilizlere ait. Adını İslâm ordularının komutanı ve İspanya'nın fatihi Tarık Bin Ziyad'tan alan Cebelitarık, Brexit sonrası statüsü nedeniyle yeniden gündemde.
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Tristan de Cunha
Atlas Okyanusu'nda yer alan Tristan de Cunha, dünyanın herhangi bir yerine en uzak konumdaki yeri. Şöyle ki buraya en yakın yerleşim yeri iki bin kilometre uzaklıktaki Namibiya. Adayı özel ve farklı kılan yönü ise burada yaşayan insanların para kullanmamaları. İngiliz toprağı sayılan bu adada insanlar ihtiyaçlarını takas yöntemiyle karşılıyor.
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Petroglyph Ulusal Parkı, ABD
ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Petroglyph, tarihi bir taşa ev sahipliği yapıyor. Volkanik bir kayaya işlenen bu çizimlerin 1600 yıllık olduğu düşünülüyor. Üstelik bu taş gibi 25 bin çizim Petroglyph Ulusal Parkı'nın farklı bölgelerinde yer alıyor. 16. yüzyılda keşfedilen bölge günümüzde meraklı araştırmacıların ilgi odağı.
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Liechtenstein
Aslında bir ülke olan 35 bin nüfusluk Liechtenstein, çoğu kasabadan bile küçük. Ancak bu kendi halindeki prenslik dünyanın en zengin yerlerinden biri olma özelliği taşıyor. İsviçre ile Avusturya arasında sıkışık kalan Liechtenstein yaşam standartları bakımından dünyanın en ileri yerlerinden biri.
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Coober Pedy, Avustralya
Avustralya'nın güneyinde bulunan Coober Pedy, dünyanın yer altındaki en büyük yerleşimi. Bölge bir zamanlar maden ocağı olarak kullanılmış fakat sonrasında kaynaklar tüketilince kapatılmış. Ancak maden olarak işletildiği dönemde kazılan odalar sonrasında bölgeye gelen insanlar tarafından yurt edinilmiş. Coober Pedy'de günümüzde yerin altında kilise, sanat galerileri ve müzeler dahil tam manasıyla bir kasaba bulunuyor.
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Pripyat, Ukrayna
Ukrayna'nın kuzeyinde bulunan Pripyat, 1970 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde çalışacak insanlar için kuruldu. Modern bir kasaba olan Pripyat, Çernobil'deki patlama sonrası bir gecede tamamen boşaltıldı. Pripyat, günümüzde bir hayalet kasaba görünümündedir. Bölgedeki radyasyon seviyesi aradan geçen 30 yıla aşkın süreye rağmen hala normalin üzerindedir.
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Dargavs, Rusya
Dargavs, dünyanın en ilginç ve gizemli yerlerinden biri. Rusya'nın güneyinde, Kafkas Dağları eteklerinde bulunan Dargavs, dünyanın en büyük ölü şehrinden biri. Dargavs, 10 bin ölüye ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık bin yıl önce gerçekleşen Moğol istilası sırasında öldürülen insanlar için inşa edilmeye başlayan Dargavs'ta insanlar eşyaları ve mal varlıklarıyla birlikte defnedildi.
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Mirny Rusya
Mirny ya da diğer adıyla Mirney, Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde yer alan bir kasaba. Bu kasabayı özel kılan hemen yanında bulunan devasa elmas madeni. Yüzlerce metre derinliğe sahip olan maden dev bir çukur görünümde. 38 bin kişinin yaşadığı kasaba 1959'da bölgede açılan elmas madeninde çalışanlar için kuruldu.
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Alaotra, Madagaskar
Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar'da bulunan Alaotra kasabası dünyanın en korkunç geleneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kasabada yaşayan Malagasy kabilesi, her yıl ölen yakınlarını mezardan çıkarıp kortej halinde danslarla kasabayı dolaştırıyor. Ölülere yeni kıyafetler de giydiren kabile mensupları bunu akrabalarını hatırlamak ve yad etmek için yaptıklarını ifade ediyor.
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Hell, ABD
Amerika'nın Michigan eyaletindeki bu kasabanın adının neden böyle olduğu konusunda net bir bilgi yok. Ancak kasabada yaşayanlar bu durumu avantaja çevirmeyi başarmış. Kasabadaki neredeyse her işletmenin adı İngilizce cehennem anlamına gelen Hell kelimesiyle başlıyor ya da bitiyor. Tabelaların önünde fotoğraf çektirmekse ücrete tabi.
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