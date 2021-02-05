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• 05 Şubat 2021 - 02:50 • Son Güncelleme:

Dünyada insanların yaşadığı en tuhaf yerler

Kimisinde defin işlemi yapılamıyor, kimisinde ise para kullanılmıyor! Dünyanın dört bir yanında bulunan ve birbirinden ilginç özelliklere sahip olan bu kentler hem turistlerin ilgi odağı hem de kimisi bilim insanlarının bölgeye çekiyor. İşte dünyanın dört bir yanında bulunan birbirinden tuhaf yerleri!

• 05 Şubat 2021 - 02:50 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan: İhsan Dindar
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Hazırlayan: İhsan Dindar

Dünyanın dört bir yanı bir birinden ilginç yerleşim yeri ve buralara dair yine bir o kadar ilginç hikayelerle dolu. Bu yerlerin özellikleri herkes için farklı bir cazibe öyküsü olma özelliği de taşıyor.

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Üstelik bu yerlerin pek çoğunun hikâyesi de bilinmiyor. Kimisi dünyanın en gizemli yapısı, kimisi her an patlama tehlikesi bulunan bir yanardağın dibinde, kimisinde de dev bir çukur yer alıyor. İşte dünyanın dört bir yanından en tuhaf yerleşimler.

3Sentinel, Hindistan

Sentinel, Hindistan

Hint Okyanusu'nda bulunan ve Hindistan toprağı kabul edilen bu adaya yabancıların girişi yasak! Bu yasağı Hindistan yönetimi değil adada yaşayanlar koydu. Hala taş devrinde yaşayan ada sakinleri, buraya gelmeye çalışan herkesi zehirli oklarıyla öldürüyor.

4Hong Kong

Hong Kong

Listedeki en kalabalık nüfusa sahip olan yer Hong Kong. Burası New York ve Londra'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü finans merkezi. Milyonlarca insanın yaşadığı ve Çin'e bağlı özerk bir bölge olan Hong Kong'da metrekareye düşen insan sayısı çok yüksek. Hâl böyle olunca her metrekarenin de değeri çok büyük. Hong Kong'taki pek çok apartman dairesi 15 metrekarelik büyüklüğe sahip. Bazısında banyo, tuvalet ve yatak arasında herhangi bir duvar yok.

5Stromboli, İtalya

Stromboli, İtalya

Yalnızca 300 kişinin yaşadığı Stromboli adası bir zamanlar bunun birkaç katı nüfusa sahipti. Sicilya açıklarındaki İtalya'ya ait bu ada, Akdeniz'in en faal yanardağlarından birine ev sahipliği yapıyor. sürekli lav püskürten yanardağın patlaması durumunda yeni bir buzul çağın da başlayabilme ihtimali var. Yanardağın patladığı 1815'te adadaki pek çok insan başka yerlere göç etti ve dünyada "yazsız geçen yıl" olarak adlandırılan dönem yaşandı.

6Caracas, Venezuela

Caracas, Venezuela

Venezuela, dünyanın bilinen en büyük petrol rezervine sahip ülkesi. Latin Amerika'daki ülkenin başkenti Caracas ise beklenenin aksine, refahın değil suçun kol gezdiği bir yer. Yapılan araştırmalara göre Caracas, dünyanın en tehlikeli kenti olma özelliği taşıyor. Öyle ki Caracas'ta her yıl onlarca insan cinayete kurban giderken binlerce hırsızlık vakası da yaşanıyor.

7Hobbit Köyü, Yeni Zelanda

Hobbit Köyü, Yeni Zelanda

Tüm zamanların en çok izlenen yapımlarından olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin pek çok sahnesi Yeni Zelanda'da inşa edilen bu Hobbit köyünde çekilmişti. Tolkien'in epik eserinden uyarlanan filmde, romanda tasvir edilen köyün birebir aynısı inşa edilmişti.

8Aynoroz, Yunanistan

Aynoroz, Yunanistan

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Halkidiki yarımadasının en doğusunda yer alan Aynoroz, dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Ortodoks din görevlilerinin ve bu alanda eğitim gören öğrencilere tahsis edilen bölgeye sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediliyor. Üstelik bu ziyaretçilerin erkek olma şartı da bulunuyor. Aynoroz'a kadınlar kesinlikle giremiyor.

9Cebelitarık, İngiltere

Cebelitarık, İngiltere

Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nun birleştiği noktada yer alan Cebelitarık uzun süredir İngiltere ve İspanya arasında itilaf konusu. Tüm kara sınırı İspanya topraklarıyla çevrili olan Cebelitarık'ın yönetimi İngilizlere ait. Adını İslâm ordularının komutanı ve İspanya'nın fatihi Tarık Bin Ziyad'tan alan Cebelitarık, Brexit sonrası statüsü nedeniyle yeniden gündemde.

10Tristan de Cunha

Tristan de Cunha

Atlas Okyanusu'nda yer alan Tristan de Cunha, dünyanın herhangi bir yerine en uzak konumdaki yeri. Şöyle ki buraya en yakın yerleşim yeri iki bin kilometre uzaklıktaki Namibiya. Adayı özel ve farklı kılan yönü ise burada yaşayan insanların para kullanmamaları. İngiliz toprağı sayılan bu adada insanlar ihtiyaçlarını takas yöntemiyle karşılıyor.

11Hallstatt, Avusturya

Hallstatt, Avusturya

Alp Dağları ile etrafı çevrili olan Hallstatt kasabası Avusturya'nın en ünlü tatil beldelerinden biri. Kıtada insana dair izlerin rastlandığı en eski yerlerden biri olan Hallstatt o kadar ünlü ki Çin'de birebir kopyası inşa edilmiş durumda.

12Temel Reis Köyü, Malta

Temel Reis Köyü, Malta

Akdeniz'in ada ülkesi Malta, ilginç bir kasabaya ev sahipliği yapmakta. Ünlü çizgi film karakteri Temel Reis'in sinema uyarlaması için inşa edilen bu kasaba günümüzde turistlerin uğrak rotaları arasında yer almakta.

13Petroglyph Ulusal Parkı, ABD

Petroglyph Ulusal Parkı, ABD

ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Petroglyph, tarihi bir taşa ev sahipliği yapıyor. Volkanik bir kayaya işlenen bu çizimlerin 1600 yıllık olduğu düşünülüyor. Üstelik bu taş gibi 25 bin çizim Petroglyph Ulusal Parkı'nın farklı bölgelerinde yer alıyor. 16. yüzyılda keşfedilen bölge günümüzde meraklı araştırmacıların ilgi odağı.

14Christiania, Danimarka

Christiania, Danimarka

Danimarka'nın başkenti Copenhag'da bulunan Christiania semti, dünyanın özgürlükler kasabası olarak biliniyor. Polisin girmediği bu ada kasabasında insanlar belli asayiş kuralları çerçevesinde kendi kanunlarını uygulayarak yaşıyor.

15Ushuaia, Arjantin

Ushuaia, Arjantin

Burası insanlığın en güneydeki yerleşimi. Arjantin'in "Ateş Toprakları" denilen bölgesinde bulunan Ushuaia, dünya üzerinde en güney yerleşim yeri olarak da biliniyor.

16Liechtenstein

Liechtenstein

Aslında bir ülke olan 35 bin nüfusluk Liechtenstein, çoğu kasabadan bile küçük. Ancak bu kendi halindeki prenslik dünyanın en zengin yerlerinden biri olma özelliği taşıyor. İsviçre ile Avusturya arasında sıkışık kalan Liechtenstein yaşam standartları bakımından dünyanın en ileri yerlerinden biri.

17Sertar, Çin

Sertar, Çin

Tibet'te bulunan Sertar'ın nüfusunun neredeyse tamamı Budist rahiplerden oluşuyor. Çok katı kuralların uygulandığı Sertar'da televizyon gibi gündelik yaşamın en önemli teknolojik ürünlerinin kullanımı yasak. Hatta Sertar'da rahipler, modern tuvalet imkanlarını dahi kullanmıyor!

18İkaria, Yunanistan

İkaria, Yunanistan

Ege Denizi'nde bulunan bu küçük ada dünyanın en uzun ömürlü insanlarına ev sahipliği yapıyor. Öyle ki adada ortalama yaşam süresi 100 yıldan daha fazla. Ada halkı bu işin sırrının beslenme alışkanlıkları ve günlük rutinleri olduğunu ifade ediyor.

19Coober Pedy, Avustralya

Coober Pedy, Avustralya

Avustralya'nın güneyinde bulunan Coober Pedy, dünyanın yer altındaki en büyük yerleşimi. Bölge bir zamanlar maden ocağı olarak kullanılmış fakat sonrasında kaynaklar tüketilince kapatılmış. Ancak maden olarak işletildiği dönemde kazılan odalar sonrasında bölgeye gelen insanlar tarafından yurt edinilmiş. Coober Pedy'de günümüzde yerin altında kilise, sanat galerileri ve müzeler dahil tam manasıyla bir kasaba bulunuyor.

20Pripyat, Ukrayna

Pripyat, Ukrayna

Ukrayna'nın kuzeyinde bulunan Pripyat, 1970 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde çalışacak insanlar için kuruldu. Modern bir kasaba olan Pripyat, Çernobil'deki patlama sonrası bir gecede tamamen boşaltıldı. Pripyat, günümüzde bir hayalet kasaba görünümündedir. Bölgedeki radyasyon seviyesi aradan geçen 30 yıla aşkın süreye rağmen hala normalin üzerindedir.

21Dargavs, Rusya

Dargavs, Rusya

Dargavs, dünyanın en ilginç ve gizemli yerlerinden biri. Rusya'nın güneyinde, Kafkas Dağları eteklerinde bulunan Dargavs, dünyanın en büyük ölü şehrinden biri. Dargavs, 10 bin ölüye ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık bin yıl önce gerçekleşen Moğol istilası sırasında öldürülen insanlar için inşa edilmeye başlayan Dargavs'ta insanlar eşyaları ve mal varlıklarıyla birlikte defnedildi.

22Whittier, ABD

Whittier, ABD

Alaska'da bulunan Whittier kasabasında herkes tek çatı altında yaşıyor. Büyük bir apartman dışında etrafta başka bir yerleşimin bulunmadığı bölgede herkes birbiriyle komşu.

23Guangzhou, Çin

Guangzhou, Çin

Uzaklığı nedeniyle Hallstatt'a gidemeyen Çinliler için ülkede Hallstatt'a tıpatıp benzeyen bir kasaba sıfırdan inşa edilmiş durumda. Guangzhou'da bulunan Hallstatt kopyası ülkede büyük ilgi görüyor.

24Longyearbyen, Norveç

Longyearbyen, Norveç

Norveç'in anakaradan uzaktaki adası Svalbard'ta bulunan Longyearbyen kasabası dünyanın en kuzey yerleşimlerinden biri. İkliminin daha da soğuması nedeniyle 70 yıldır bölgede ölenlerin defin işlemleri başka yerlerde yapılıyor. Bu yüzden Longyearbyen'de ölmek yasak!

25Mirny Rusya

Mirny Rusya

Mirny ya da diğer adıyla Mirney, Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde yer alan bir kasaba. Bu kasabayı özel kılan hemen yanında bulunan devasa elmas madeni. Yüzlerce metre derinliğe sahip olan maden dev bir çukur görünümde. 38 bin kişinin yaşadığı kasaba 1959'da bölgede açılan elmas madeninde çalışanlar için kuruldu.

26Alaotra, Madagaskar

Alaotra, Madagaskar

Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar'da bulunan Alaotra kasabası dünyanın en korkunç geleneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kasabada yaşayan Malagasy kabilesi, her yıl ölen yakınlarını mezardan çıkarıp kortej halinde danslarla kasabayı dolaştırıyor. Ölülere yeni kıyafetler de giydiren kabile mensupları bunu akrabalarını hatırlamak ve yad etmek için yaptıklarını ifade ediyor.

27Büsingen Hochrhei, İsviçre-Almanya

Büsingen Hochrhei, İsviçre-Almanya

Büsingen Hochrhei isimli kasaba hem İsviçre hem de Almanya sınırlarında toprağı olan bir kasaba. Ekonomik olarak İsviçre'ye bağlı olan kasaba yönetim olarak da Almanya toprağı sayılıyor.

28Setenil, İspanya

Setenil, İspanya

İspanya'daki Setenil kasabası büyük bir kayanın hemen altında yer alıyor. Birçok binanın kayanın dibinde yer aldığı kasaba, bu özelliğiyle turist akınına uğruyor.

29Rosswell, ABD

Rosswell, ABD

Amerika'daki New Mexico eyaletine bağlı Roswell kasabasında 1947 yılında yaşanan bir olay bölgede hala unutulmuyor. Görgü tanıkları, 1947 yılında bölgede bir UFO kazası yaşandığını iddia ediyor. Bu olay, günümüzde tartışmaya açık bir konu olsa da Roswell artık "Uzaylı Kasabası"

30Hell, ABD

Hell, ABD

Amerika'nın Michigan eyaletindeki bu kasabanın adının neden böyle olduğu konusunda net bir bilgi yok. Ancak kasabada yaşayanlar bu durumu avantaja çevirmeyi başarmış. Kasabadaki neredeyse her işletmenin adı İngilizce cehennem anlamına gelen Hell kelimesiyle başlıyor ya da bitiyor. Tabelaların önünde fotoğraf çektirmekse ücrete tabi.

31Şafşavan, Fas

Şafşavan, Fas

Fas'taki Chefchaouen kasabası dünyanın en mavi kasabası seçilmiş durumda. Kasabada yer alan bütün yapıların duvarları muhakkak maviye boyanmış bir halde. Bunun nedeni günümüzde tam bilinmese de rivayete göre geçmişte bu bölgede Yahudilerin yaşamasından ötürü binalar bu renge boyanmış. Çünkü mavi, bölgedeki Yahudilerce kutsal kabul edilmekteydi

32Matmata, Tunus

Matmata, Tunus

Tunus'un güneyindeki Matmata kasabasındaki evler mağaraların içinde bulunuyor. Oyuklara yapılan evlerde yaşayan kasabalılar turistlerin de ilgisiyle karşılaşıyor.

33Slab City, ABD

Slab City, ABD

Kaliforniya'daki Slab City dünyanın son özgür kasabası olarak adını tanıtıyor. Bunun nedeni, bölgede yaşayanların genelde hippiler veya kaçaklar olması.

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