• 11 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
Dünyanın en ilginç ülke sınırları
İnsanlık yerleşik hayata geçtiğinden beri sınırlar hep var oldu. Önce şehir devletlerini sonrasında da ülkeleri birbirinden ayırmak için kullanılan sınırlar genellikle coğrafi şartlara göre belirlenmekte. Ancak bazı ülke sınırları bu noktada diğerlerinden biraz ayrışmakta. İşte dünyanın en garip ülke sınırları.
• 11 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
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ABD - Kanada
Dünyanın en uzun şelalesi olan Niagara, ABD ve Kanada arasındaki sınırı da belirliyor. Burası aynı zamanda Kanada'nın da en turistik noktalarından biri olma özelliği de taşımaktadır.
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