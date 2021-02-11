Dünyanın en ilginç ülke sınırları

Kuzey İrlanda - İrlanda Aynı adada yer alan iki ülke, uzun yıllardır birbirinden bu köprüyle ayrılıyor. Tartışmalı bir geçmişe sahip olan İrlanda'yı iki ülkeye ayıran bu sınır kapısı, bölgenin en önemli ulaşım rotalarından da biri olma özelliği taşıyor.