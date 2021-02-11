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• 11 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:

Dünyanın en ilginç ülke sınırları

İnsanlık yerleşik hayata geçtiğinden beri sınırlar hep var oldu. Önce şehir devletlerini sonrasında da ülkeleri birbirinden ayırmak için kullanılan sınırlar genellikle coğrafi şartlara göre belirlenmekte. Ancak bazı ülke sınırları bu noktada diğerlerinden biraz ayrışmakta. İşte dünyanın en garip ülke sınırları.

• 11 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
1Hollanda - Belçika
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Hollanda - Belçika

Baarle-Nassau kenti içinde hem Belçika hem de Hollanda toprakları içinde kalan bölgeler bulunmakta. Kentte iki ülkeyi ayıran sınır bir evin ya da kafenin ortasından geçmekte.

2İsveç - Norveç

İsveç - Norveç

Rotamızı kuzeyin soğuk bölgesi İskandinav yarımadasına çeviriyoruz. Svinesund Köprüsü sadece iki yolu değil, İskandinavya'nın iki önemli ülkesi olan İsveç ve Norveç'i de birbirine bağlama işlevine sahip.

3Çin - Kuzey Kore

Çin - Kuzey Kore

Bu kez de Uzak Doğu'nun iki tartışmalı ülkesindeki bir sınıra göz atalım. Çin Halk Cumhuriyeti ve Kuzey Kore'yi birleştiren Dostluk Köprüsü, Yalu Nehri üzerinde bulunuyor.

4Haiti - Dominik Cumhuriyeti

Haiti - Dominik Cumhuriyeti

Karayiplerde bulunan Dominik ve Haiti aynı adayı paylaşayn iki ülke. Uydu fotoğrafından bakıldığından sınırın solunda kalan Haiti'nin çorak toprağının yanında sınırın hemen diğer tarafındaki yeşili bol Dominik Cumhuriyeti dikkat çekiyor.

5Haiti - Dominik Cumhuriyeti

Haiti - Dominik Cumhuriyeti

Karayipler, dünyada tatil denince akla gelen başlıca coğrafyalardan biri. Haiti ve Dominik Cumhuriyeti, bölgede aynı adayı paylaşan ülkeler. İki devlet arasındaki sınıra daha yakından bakmak isteyince ortaya şöyle bir sonuç çıkmakta.

6Mısır - İsrail

Mısır - İsrail

Bu seferki rotamız hemen güneyimizde yer alan ve Afrika ile Asya'nın ayrıldığı nokta olarak kabul edilen Sina yarımadası. Sina Çölü'nün başlangıç noktasında yer alan Mısır ile İsrail sınırı, dümdüz bir çizgi olarak uzaydan bile dikkat çekiyor.

7Rusya - ABD

Rusya - ABD

Rusya İle Amerika'nın Alaska eyaletini ayıran Bering Boğazı, iki ülke arasındaki doğal sınır konumunda. Bering Boğazı buzullarla kaplıyken Asya'dan Amerika'ya kitlesel göçler yaşanmıştı. Bu göç edenler günümüzdeki Kızılderililerin atasıdır.

8Brezilya - Arjantin

Brezilya - Arjantin

Bu sefer karşımızda ülkeleri ayıran bir doğal güzellik bulunuyor. Iguazu şelalesi Güney Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin'i birbirinden ayıran doğal sınır konumunda.

9ABD - Meksika

ABD - Meksika

Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sınır dünyanın en bilindik sınırları arasında yer alıyor. İki ülke arasında bulunan ve filmlere de konu olan bu sınır boyunca kaçakların geçmesini engellemek amacıyla bir duvar örülmüş durumda.

10ABD - Kanada

ABD - Kanada

Dünyanın en uzun şelalesi olan Niagara, ABD ve Kanada arasındaki sınırı da belirliyor. Burası aynı zamanda Kanada'nın da en turistik noktalarından biri olma özelliği de taşımaktadır.

11Hollanda - Almanya

Hollanda - Almanya

Hollanda ile Almanya'yı ayıran sınır, bir posta ofisinin içinden geçmekte. Çizginin sol tarafı Hollanda, sağ tarafıysa Almanya toprakları içinde.

12Kuzey İrlanda - İrlanda

Kuzey İrlanda - İrlanda

Aynı adada yer alan iki ülke, uzun yıllardır birbirinden bu köprüyle ayrılıyor. Tartışmalı bir geçmişe sahip olan İrlanda'yı iki ülkeye ayıran bu sınır kapısı, bölgenin en önemli ulaşım rotalarından da biri olma özelliği taşıyor.

13Pakistan - Hindistan

Pakistan - Hindistan

Uzaydan çekilen bu fotoğrafta geceleyin Kuzey Kore ve Güney Kore'yi ayıran ışıklandırılmış turuncu çizgi belirgin bir şekilde görülüyor.

14Türkiye - Bulgaristan

Türkiye - Bulgaristan

Bu seferki rotamız hemen yanı başımızdaki bir sınır. Türkiye ile Bulgaristan arasında sınır, aynı zamanda Türkiye'nin de batıdaki en uç noktası olma özelliği taşıyor.

15İskoçya - İngiltere

İskoçya - İngiltere

Aynı krallığın parçaları olsa da İngiltere ve İskoçya arasında da bir sınır bulunmakta. Bu tarihi sınırın geçmişi Roma dönemine kadar uzanmaktadır.

16Portekiz - İspanya

Portekiz - İspanya

Guadiana Nehri, İspanya ve Portekiz'i ayıran doğal bir sınır vazifesi görmekte. Fotoğrafın önündeki yapı, uzun yıllardır kullanılmayan bir Portekiz sınır karakolu.

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