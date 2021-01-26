Dünyanın en tehlikeli 12 rotası

Gotthard Geçidi, İsviçre Alp dağları ile kaplı olan İsviçre'de çok sayıda geçit ve tünel bulunuyor. Engebeli bir coğrafyaya sahip olan ülkede ulaşım için yüksek standartlı yollar mevcut olsa da bunların yapımı oldukça maliyetli. 64 kilometrelik Gotthard geçidi, ülkenin en güzel manzaralarından birine sahip olsa da sürüş açısından da bir o kadar riskli bir yol. Özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan geçit, doğal yaşama da tanıklık edebileceğiniz güzelliklere sahip.