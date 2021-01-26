• 26 Ocak 2021 - 12:02 • Son Güncelleme:
Dünyanın en tehlikeli 12 rotası
Kara taşımacılığı günümüzde ulaşımda ağırlığını korumaya devam ediyor. Ancak dünyanın farklı coğrafyalarındaki mevcut kimi yollar bu ulaşımı diğerlerine göre biraz daha zorlu veya tehlikeli kılmakta. İşte seyahat etmesi en tehlikeli yollar.
• 26 Ocak 2021 - 12:02 • Son Güncelleme:
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Atlantik Otoyolu, Norveç
Norveç'in simgelerinden biri olan Atlantik Otoyolu, özellikle kış aylarında şiddetli dalgalara maruz kalan bir yer. Turistlerin fotoğraf çekmek için tercih ettiği bölge, bu yönüyle sürücülere zor anlar yaşatıyor.
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Gotthard Geçidi, İsviçre
Alp dağları ile kaplı olan İsviçre'de çok sayıda geçit ve tünel bulunuyor. Engebeli bir coğrafyaya sahip olan ülkede ulaşım için yüksek standartlı yollar mevcut olsa da bunların yapımı oldukça maliyetli. 64 kilometrelik Gotthard geçidi, ülkenin en güzel manzaralarından birine sahip olsa da sürüş açısından da bir o kadar riskli bir yol. Özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan geçit, doğal yaşama da tanıklık edebileceğiniz güzelliklere sahip.
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Yungas Yolu, Bolivya
Bolivya Latin Amerika'nın yükseltisi en fazla olan ülkelerinden biri. Öyle ki başkent La Paz, dünyanın deniz seviyesinden en yüksekteki başkentleri listesinde yer alıyor. Yungas Yolu olarak adlandırılan güzergah, kazalar nedeniyle yılda ortalama 300 kişinin yaşamını kaybetmesine neden oluyor.
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