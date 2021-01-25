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    • 25 Ocak 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:

    Dürüstlük Sözleri: Doğru Ve Dürüst Bir İnsan Olmak İle İlgili Özlü Sözler

    Dürüstlük ile ilgili sözler, kişilerin ger zaman işitmek isteyeceği güzel sözlerdir. Çünkü dürüstlük, eldeetmesi ve kazanılması zor bir meziyettir. Sizde bu tarz sözleri öğrenebilir, yeri geldiğindepaylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ve ya dostlarınızla dürüstlük sözleri hakkında konuşmak, güvensağlamaya yetecektir. Dürüstlükle ilgili sözler hakkında bilgileri, sizin için detaylarıyla bir araya getirdik.

    • 25 Ocak 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
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    Geçmişte birçok düşünür ve şair, doğruluk ve dürüstlük ile ilgili sözler söylemiştir. Zamanla kulaktankulağa yayılarak öğrenilen bu sözler, büyük anlam taşır. Çünkü doğru ve dürüst bir insan olmak, toplumiçinde saygınlık ve güven kazanmaktır. Bu bağlamda doğru insanlar ve sözünün eri dürüst dostlar çokkıymetlidir. Zaman zaman dostluğu ve dürüstlüğü anlatan paylaşımlarda bulunmak, insanların ilgisiniçekecektir.İnsanlar var olduğundan beri hep bir koşuşturma içindedirler. Çevrelerindeki insanlarla diyalog halindeolmaları, onların hayatının bir parçasıdır. Dürüst ve doğru insanlarla çalışmak ise gerçekten bir şanstır.Bu tarz insanların kalplerini kazanmak ve hatırda kalmak için, onlarla dürüstlük üzerine söylenmiş güzelsözleri paylaşmak gerekir. Aradaki bağı güçlendiren bu sözler, derin arkadaşlıkları da pekiştirecektir.

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    Doğru ırmak, eğri yataklar içinden akar.

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    İyi, dürüst ve doğru olanlar kaybetmez. Kaybedilir!

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    Herkes dürüst bir insan istiyor ama hiç kimse dürüst insanı sevmiyor.

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    Samimiyetin belirtisi gözler, dürüstlüğün ifadesi de tutulan sözlerdir.

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    Güçlü olmanın türlü yolları vardır. Dürüst olmanın bir tek.

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    Bir insan parmağını başkasına uzatınca, üç parmağın da kendisine uzatıldığını unutmamalıdır.

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    Dürüstlük bedenindeki ruha verilen hükümdarlıktır. Taviz verirsen kendi hükümdarlığında köle olursun.

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    Bence bir ilişkide en önemli şey dürüstlüktür.

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    Dürüst insan, incindiği zaman uzaklaşır ve hiçbir şey söylemez.

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    Dürüst olmak hayatınızdan yanlış olanları temizler.

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    Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.

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    Dürüst olmakla, dürüstü oynamak aynı şey değildir.

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    Dürüst olmaktan korkma... Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur.

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    Dürüstlük kişinin bildiğini söylemekle... İşine geleni söylemek, arasında yaptığı seçime dayanan bir ahlak sorunudur.

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    En tehlikeli yalanlar hakikatlerin ılımlı bir biçimde çarpıtılmış halidir.

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    Düşünmeden öğrenmek faydasız. Öğrenmeden düşünmek tehlikelidir...

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    Bir insanın sevdiği insana verebileceği en güzel hediye dürüstlüğüdür.

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    Yalandan kim ölmüş demeyin; güven ölür, sevgi ölür ve dostluk ölür.

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    Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.

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    Ne mutlu onlara, ilk hatalarında tuzağa düşerler.

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    Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir; nasıl olsa doğar.

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    İnsanın yalnızca gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; doğruyu istemesi ve yapması da gerekir.

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    Doğru yolda yürüyen bir topal, yoldan çıkan bir koşucuyu geçer.

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    Dürüst insan, incindiği zaman uzaklaşır ve hiçbir şey söylemez.

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    Doğruluk, prensiplerin, karakterin ve bağımsızlığın ruhunu oluşturur.

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    Dürüst bir kadının güzelliği ateşe benzer; yaklaşmayana hiçbir zararı dokunmaz.

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    Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullan da dürüst olmayı dene.

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    Dürüst insan kendine hakim olabilmek için sürekli kendi kendisiyle mücadele halindedir.

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    Dostlarını tanımak mı istiyorsun... "HATA" yap!

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    Dürüstlük; tek başına kalsa bile kartallar gibi yalnız uçmak, ama dosdoğru yoluna azim ve kararlılıkla devam etmektir.

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    Benim sloganım, konsantrasyondur. Fakat ondan önce, dürüstlük ve üretim gelir.

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    Dürüstlüğün, kurala ihtiyacı yoktur.

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    Eğer dürüst yaşamışsak, nasıl öleceğimizi düşünmemize hiç gerek kalmaz.

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    Doğruları korumaktan korkmayınız.

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    Dürüstlük elmas gibidir, aydınlıkta daha çok parlar ve değeri daha çok belli olur.

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    Beni kandırabilirsin ama, aslında kendini kandırıyorsun.

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    Dürüstlük; başkalarına söz verdiği zaman sözünde durmaktır.

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    Bilgili ve akıllı dürüstlük, en iyi siyasettir. Kurnazlık politikası ise, cehaletin ve samimiyetsizliğin müşterek malıdır.

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    Dürüst insanın hem bedeni hem ruhu rahattır.

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    İnsanların hem içi, hem de dışı temiz olmalıdır.

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    Dünyada lekesiz bir alından, daha güzel bir şey var mı?

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    Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün.

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    Doğruluk dışındaki hiçbir düşünceyi, ne kafanızda ne de yüreğinizde yaşatın.

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    Doğru insan, söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmamasından utanç duyar.

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    Dürüstlük, en iyi siyasettir.

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    Dürüstlük bir hazineye benzer, ortaya çıktığında taraftarları çoğalır; yalan ise gizli ateşe benzer, yanmaya başlayınca kötülükler ortaya çıkar.

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    Dürüstlük; insanın kendisine verdiği sözü tutmasıdır.

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    Dürüstlüğü kanıtlamanın en önemli yollarından biri, o sırada yanınızda olmayan kişilere sadakat göstermektir.

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    Eğer dürüstsen zarar görmezsin.

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