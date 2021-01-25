• 25 Ocak 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
Dürüstlük Sözleri: Doğru Ve Dürüst Bir İnsan Olmak İle İlgili Özlü Sözler
Dürüstlük ile ilgili sözler, kişilerin ger zaman işitmek isteyeceği güzel sözlerdir. Çünkü dürüstlük, eldeetmesi ve kazanılması zor bir meziyettir. Sizde bu tarz sözleri öğrenebilir, yeri geldiğindepaylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ve ya dostlarınızla dürüstlük sözleri hakkında konuşmak, güvensağlamaya yetecektir. Dürüstlükle ilgili sözler hakkında bilgileri, sizin için detaylarıyla bir araya getirdik.
• 25 Ocak 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
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