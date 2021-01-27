Düzce'de sitede gürültü iddiası! 2 genç dövüldü

Gelen son dakika haberine göre; Düzce'de bir sitede gürültü yaptıkları iddia edilen gençler dövüldü. Olay sonrası ekipler siteye geldi. Gençler hastaneye kaldırıldı.
DHA
• 27 Ocak 2021 - 17:10 • Son Güncelleme:
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Olay, Konuralp Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede oturan bazı kişiler, bahçede oturan A.Y ve S.A.’yı gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Ancak iddiaya göre gençler uyarıları dikkate almayınca, 3 kişi evlerinden çıkıp, sopayla gençlere saldırdı.
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S.A. tekme tokat dövülürken, A.Y ise başına aldığı sopa darbesi ile yere yığıldı. Bu kişiler, yere düşen gençlere bir süre daha vurdu.
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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövülen gençler Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Bu arada, darp anı, sitede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.