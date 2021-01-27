Düzce'de sitede gürültü iddiası! 2 genç dövüldü

Olay, Konuralp Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede oturan bazı kişiler, bahçede oturan A.Y ve S.A.’yı gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Ancak iddiaya göre gençler uyarıları dikkate almayınca, 3 kişi evlerinden çıkıp, sopayla gençlere saldırdı.