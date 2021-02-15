AA
• 15 Şubat 2021 - 12:52 • Son Güncelleme:
Eğitimli köpekleri kullanıyorlar! Sadece özel menülerde var...
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında trüf mantarı türlerinin bulunduğu alanların tespiti için eğitimli köpeklerle arazi taraması gerçekleştiriliyor.
AA
• 15 Şubat 2021 - 12:52 • Son Güncelleme:
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Dünya mutfaklarındaki özel menülerde yer alan trüf mantarı, bu anlamda köklü bir geçmişe sahip. Trüf mantarı, toprak altında yetişen yer altı mantarının meyvesine verilen isim olarak biliniyor.
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"Siyah elmas" olarak da adlandırılan mantar, toprağın 5 ile 20 santimetre altında, ağaç köklerinde yetişiyor. Mantar türlerinin bulunduğu alanların tespitinde ise özel eğitimli köpeklerden faydalanılıyor.
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Bizde eğitimli iki köpek var. Bu köpekler, doğduktan sonra önce trüf kokulu yiyecekler veriliyor, trüf kokusunu öğreniyor. Arama aşamasına geldiğinde ise oturma, kalkma, bulma ve bulduktan sonra trüfü yememeyi öğreniyorlar. Bu köpekler bizim olmazsa olmazımız."
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