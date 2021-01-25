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• 25 Ocak 2021 - 14:26 • Son Güncelleme:

Esnaf kredileri ertelendi mi 2021? Son dakika Halkbank esnaf kredisi taksitleri ne kadar ertelendi, kaç ay?

Esnaf kredi ertelemeleri ile ilgili ayrıntılar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi ertelemeleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Gelen açıklama sonrasında detaylar merak ediliyor. Peki esnaf kredi taksitleri ne kadar ertelendi 2021?

• 25 Ocak 2021 - 14:26 • Son Güncelleme:
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Esnaf kredi taksitleri ne kadar ertelendi? sorusunun cevabı gündemde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında krediler ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Kredi erteleme açıklaması ile beraber erteleme süresi araştırılmaya başlandı. İşte kredi ertelemeleri ile ilgili ayrıntılar...

2ESNAF KREDİ TAKSİTLERİ NE KADAR ERTELENDİ 2021

ESNAF KREDİ TAKSİTLERİ NE KADAR ERTELENDİ 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi ertelemeleri ile ilgili bugün bir açıklama gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir." ifadelerini kullandı.

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