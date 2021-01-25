Esnaf kredileri ertelendi mi 2021? Son dakika Halkbank esnaf kredisi taksitleri ne kadar ertelendi, kaç ay?

Esnaf kredi taksitleri ne kadar ertelendi? sorusunun cevabı gündemde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında krediler ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Kredi erteleme açıklaması ile beraber erteleme süresi araştırılmaya başlandı. İşte kredi ertelemeleri ile ilgili ayrıntılar...