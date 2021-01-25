• 25 Ocak 2021 - 14:26 • Son Güncelleme:
Esnaf kredileri ertelendi mi 2021? Son dakika Halkbank esnaf kredisi taksitleri ne kadar ertelendi, kaç ay?
Esnaf kredi ertelemeleri ile ilgili ayrıntılar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi ertelemeleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Gelen açıklama sonrasında detaylar merak ediliyor. Peki esnaf kredi taksitleri ne kadar ertelendi 2021?
• 25 Ocak 2021 - 14:26 • Son Güncelleme:
1
Esnaf kredi taksitleri ne kadar ertelendi? sorusunun cevabı gündemde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında krediler ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Kredi erteleme açıklaması ile beraber erteleme süresi araştırılmaya başlandı. İşte kredi ertelemeleri ile ilgili ayrıntılar...
2