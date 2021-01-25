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• 25 Ocak 2021 - 06:00 • Son Güncelleme:

Instagram fenomenleri, gerçeği öğrenince inanamadı

İspanya'da bulunan bu turkuaz rengi göl, Instagram fenomenlerinin akınına uğruyor. Yalnız, göl hakkında öğrendikleri gerçek sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar.

• 25 Ocak 2021 - 06:00 • Son Güncelleme:
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Galiçya bölgesindeki Monte Name Gölü, doğasıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Gölün nasıl oluştuğunu öğrenenler ise neye uğradığını şaşırıyor.

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Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle popülerlik kazanan gölün, kimyasal bir göl olduğu ortaya çıkınca herkes neye uğradığını şaşırdı.

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Sosyal medya kullanıcılarının popüler rotası olan bu gölün, 1975- 1890 yılları arasında kullanılan bir taş ocağının atıkları ile ortaya çıktığı öğrenildi.

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Terk edilmiş bir tungten maden ocağının kimyasal atıkları ile oluşan göle girenler ise, mide ve cilt problemleriyle hastaneye kaldırıldılar.

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Bu rengi sebebiyle popüler olan göle gelip, fotoğraf çeken Instagram kullanıcılarından bazıları, gölde yüzünce olan oldu.

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Burayı ziyaret eden pek çok sosyal medya kullanıcısı, kusma ve kızarıklık şikayetleriyle tedavi altına alındılar.

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Uzmanlar ise, gölün oldukça tehlikeli olduğunu, doğası ve rengi sebebiyle herkesin akın ettiği bu bölgeye girişin yasaklanması gerektiğini düşünüyor.

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FOTOĞRAFLAR; INSTAGRAM

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