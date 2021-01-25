Instagram fenomenleri, gerçeği öğrenince inanamadı

Galiçya bölgesindeki Monte Name Gölü, doğasıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Gölün nasıl oluştuğunu öğrenenler ise neye uğradığını şaşırıyor. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle popülerlik kazanan gölün, kimyasal bir göl olduğu ortaya çıkınca herkes neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya kullanıcılarının popüler rotası olan bu gölün, 1975- 1890 yılları arasında kullanılan bir taş ocağının atıkları ile ortaya çıktığı öğrenildi. Terk edilmiş bir tungten maden ocağının kimyasal atıkları ile oluşan göle girenler ise, mide ve cilt problemleriyle hastaneye kaldırıldılar. Bu rengi sebebiyle popüler olan göle gelip, fotoğraf çeken Instagram kullanıcılarından bazıları, gölde yüzünce olan oldu. Burayı ziyaret eden pek çok sosyal medya kullanıcısı, kusma ve kızarıklık şikayetleriyle tedavi altına alındılar. Uzmanlar ise, gölün oldukça tehlikeli olduğunu, doğası ve rengi sebebiyle herkesin akın ettiği bu bölgeye girişin yasaklanması gerektiğini düşünüyor. FOTOĞRAFLAR; INSTAGRAM