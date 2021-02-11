AA
• 11 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:
Gesi Bağları'nın 'kuş köşkleri' turizme kazandırılacak
Kayseri'nin türkülere konu olan, bağlarıyla ünlü Gesi bölgesinde 250 civarındaki güvercinliklerin bir bölümü, Melikgazi Belediyesince restore edilecek. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: "Bölge halkı buradan kente göçünce güvercinlikler de eskisi gibi kullanılmamaya başlanmış. Şu anda turizm açısından büyük bir önem taşıyor" dedi.
AA
• 11 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Gesi Mahallesi'ndeki "kuş köşkleri", Melikgazi Belediyesince restore edilerek turizme kazandırılacak.
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