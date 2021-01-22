• 22 Ocak 2021 - 01:30 • Son Güncelleme:
Güney İtalya'daki bu kasabaya taşınana büyük ikramiye
Avrupa'da göçlerle nüfusu sürekli azalan bölgelerden biri olan Güney İtalya'da kasabalar bu durumu tersine çevirmek için sık sık çeşitli teşvik programlarını uygulamaya sokuyor. Orta Çağ mimarisini korumaya başaran tarihi Santo Stefano di Sessanio kasabası da bu teşvikleri uygulayan yerlerden biri. İtalya'nın kuzeyi ve Avrupa'nın diğer ülkelerine yaşanan göçler nedeniyle nüfusu sürekli azalan Santo Stefano di Sessanio, kasabaya taşınacak herkese 8 bin euro verecek.
• 22 Ocak 2021 - 01:30 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan: İhsan Dindar
İtalya'da özellikle de ülkenin güneyindeki kasabalarda yerel yönetimler sık sık duyurdukları nüfusu arttırma programlarıyla gündeme geliyor.
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