Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTatil Haberleri Güney İtalya'daki bu kasabaya taşınana büyük ikramiye
• 22 Ocak 2021 - 01:30 • Son Güncelleme:

Güney İtalya'daki bu kasabaya taşınana büyük ikramiye

Avrupa'da göçlerle nüfusu sürekli azalan bölgelerden biri olan Güney İtalya'da kasabalar bu durumu tersine çevirmek için sık sık çeşitli teşvik programlarını uygulamaya sokuyor. Orta Çağ mimarisini korumaya başaran tarihi Santo Stefano di Sessanio kasabası da bu teşvikleri uygulayan yerlerden biri. İtalya'nın kuzeyi ve Avrupa'nın diğer ülkelerine yaşanan göçler nedeniyle nüfusu sürekli azalan Santo Stefano di Sessanio, kasabaya taşınacak herkese 8 bin euro verecek.

• 22 Ocak 2021 - 01:30 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan: İhsan Dindar
ABONE OL

Hazırlayan: İhsan Dindar

İtalya'da özellikle de ülkenin güneyindeki kasabalarda yerel yönetimler sık sık duyurdukları nüfusu arttırma programlarıyla gündeme geliyor.

2

İç ve dış göçlerle yüz yıldan aşkın bir süredir nüfusunu kaybeden bu kasabalar son dönemlerde yeni bir canlılık kazanabilmek adını çeşitli teşvik programları açıklıyor.

3

Bu teşvik programlarından bazıları nakdi yardım bazıları da çok uygun fiyatlara ev desteği olabiliyor. Öyle ki bazı yerlerde bu destek restorasyon için maddi yardımı da kapsıyor.

4

Elbette bu teşvikler beraberinde bazı şartların da belirli bir süre boyunca uygulanmasını da gerektiriyor. Örneğin yapılan para yardımı karşılığında bölgede kalıcı bir şekilde yaşamak zorunluluğu ortaya çıkıyor.

5

Yerel yönetimlerin uyguladığı bu gibi teşviklerin son adresi ise yine İtalya'nın güneyindeki bir kasaba oldu. Diğer yerler gibi burası da nüfusu sürekli azalan bir kasaba.

6

115 hanenin bulunduğu Santo Stefano di Sessanio kasabası Orta Çağ'a uzanan tarihi ve bugüne kadar koruduğu bu dokusuyla turistik bir kimliğe de sahip.

7

Ancak yeterli miktarda iş kolunun oluşturulamaması nedeniyle uzun süredir sürekli azalan nüfusu yeniden canlandırabilmek adına belediye, dikkat çekici bir teşvik programı uygulayacağını açıkladı.

8

Açıklanan teşvik programına göre Santo Stefano di Sessanio kasabasına yerleşmeyi kabul edecek olanlara 8 bin euro para desteği sağlanacak.

9

Nüfusunun sadece %13'nün gençlerden oluştuğu ve kasabanın neredeyse yarısının 65 yaş üstü olduğu Santo Stefano di Sessanio bu sayede dinamizm de yakalamayı hedefliyor.

10

Üç yıl boyunca 8'er bin euro yani toplamda 24 bin euro mali desteğin sağlanacağı teşvikle üretim dengesinin sürdürülebilmesi amaçlanıyor.

11

Bu destekten faydalanmak isteyenlerin ise en azından beş yıl boyunca Santo Stefano di Sessanio kasabasında yaşamayı taahhüt etmesi ve burada bir işletme kurması gerekiyor.

12

Maddi destek verilecek kişilerde aranan bir diğer özellik de 18-40 yaşları arasında olmaları.

13

Teknik eleman, turizm rehberi, eczacı gibi iş kollarında çalışanların başvurusu öncelikli olarak değerlendirilecek.

14

Değerlendirme sonrasında 10 kişi aileleriyle birlikte kasabaya kabul edilip bu maddi destekten faydalanabilecek.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Uzun süre sonra bir ilk! Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü

Son Dakika: Türkiye tarih yazdı! Tam 700 adet...

Tüm Türkiye'de denetim! Ceza yağdı...

Son dakika: İlk başta sıra dışı gördüler! Avrupa sıraya girdi