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    HaberlerTeknoloji Haberleri Harvard profesöründen dikkat çeken iddia:’’ Uzaylılar bizi ziyaret etti’’
    milliyet.com.tr
    • 23 Şubat 2021 - 15:19 • Son Güncelleme:

    Harvard profesöründen dikkat çeken iddia:’’ Uzaylılar bizi ziyaret etti’’

    Zaman zaman uzaylıların Dünya’ya geldiği ve bu noktada bazı haberlerin çıktığını görüyoruz. Bu sefer ki iddia ise bir profesörden geldi. Harvard astronomi profesörü olan Avi Loeb, 2017 yılında uzaylıların bizi ziyaret ettiğini söylüyor. TheNextWeb tarafından aktarılan haberde, profesörün kitabına atıf yapılıyor.

    milliyet.com.tr
    • 23 Şubat 2021 - 15:19 • Son Güncelleme:
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    Harvard astronomi profesörü olan Avi Loeb, 2017 yılında uzaylıların bizi ziyaret ettiğini söylüyor. Uzay gemisinin detaylarından dahi bahseden Loeb, cidden dikkat çekiyor. Zira dünya dışındaki varlıkların gezegenimize ziyaret ettiklerine dair ‘somut bir kanıt’ henüz bulunmuyor.

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    Gelelim iddianın ortaya atıldığı yıl olan 2017’ye. O tarihte güneş sisteminde sıra dışı bir nesne tespit edildi. Bu nesne hem küçüktü hem de çok uzundu. Buna ek olarak çok hızlı hareket ediyordu ve Hawaii’de bulunan üsteki teknolojik cihazlar bu nesneyi yakalayamıyordu.

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    O dönemde de benzer ‘uzaylılar bizi ziyaret’ etti iddiaları ortaya çıkmıştı. Çünkü tanımlanamayan bir nesne olarak konumlandırılan bu araç, Oumuamua olarak adlandırılmıştı.

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    Gökbilimciler tanımlanamayan her nesneye ‘uzaylı aracı’ dese de bu fenomen ilerleyen dönemde daha çok karşımıza çıkacak gibi duruyor. Bazı bilim insanları bu nesneyi bir yaşam formuna ait uzay gemisi olarak tanımlasa da bazıları bu şekilde görmüyor ve yalnızca ‘kuyruklu yıldız’ olarak görüyor.

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    Buna ek olarak Harvard'da astronomi profesörü olan Avi Loeb , yakın tarihli bir kitapta onun gerçekten bir uzay gemisi olduğunu öne sürüyor. Ama bu ne kadar mümkün? Ve çoğu bilim insanı neden bu iddiaya katılmıyor?

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    Araştırmacılar, Samanyolu'nun diğer gezegen sistemlerinden fırlatılan yaklaşık 100 milyon kuyruklu yıldız ve asteroidi içermesi gerektiğini ve bunlardan birinin her yıl güneş sistemimizden geçmesi gerektiğini tahmin ediyor.

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    Dolayısıyla, 'Oumuamua'nın bunlardan biri olabileceği' mantıklı geliyor. Geçen yıl bir tane daha görmüştük ve adı da "Borisov"du. Bu ise aslında fenomenin tahmin edilen kadar yaygın olduğunu gösteriyor.

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    Oumuamua’yı farklı kılan şey neydi? Beklenen yörüngeyi takip etmeyen bu nesne üzerinde birden fazla yerçekimsiz bir kuvvetin olmasıyla dikkat çekmişti. Ama yine de bu çok da sıra dışı değil. Güneş radyasyonunun veya gazın veya bir cisim Güneş'e yakınken dışarı fırlatılan parçacıkların basıncı ekstra kuvvet etkisi yaratabilir ve bunu her zaman kuyruklu yıldızlarda görüyoruz.

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    Bu nesneyi ilginç kılan şeylerden birisi ise çok hızlı hareket ettiği için ‘siyah bir karaltı’ olarak görülmesi olmuştu. Öte yandan profesör Avi Loeb, Oumuamua’yı yelken açmış bir uzaylı gemisi olarak tanımlıyor. İddiasını belirli kuvvetlere ve astnoromik fenomenlere dayandıran Loeb haklı da olabilir haksız da. Ancak şu anda bu iddianın kanıtlanması mümkün değil. Bu yüzden bilim camiası ikiye ayrılmış durumda.

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