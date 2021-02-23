milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 15:19 • Son Güncelleme:
Harvard profesöründen dikkat çeken iddia:’’ Uzaylılar bizi ziyaret etti’’
Zaman zaman uzaylıların Dünya’ya geldiği ve bu noktada bazı haberlerin çıktığını görüyoruz. Bu sefer ki iddia ise bir profesörden geldi. Harvard astronomi profesörü olan Avi Loeb, 2017 yılında uzaylıların bizi ziyaret ettiğini söylüyor. TheNextWeb tarafından aktarılan haberde, profesörün kitabına atıf yapılıyor.
milliyet.com.tr
• 23 Şubat 2021 - 15:19 • Son Güncelleme:
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Harvard astronomi profesörü olan Avi Loeb, 2017 yılında uzaylıların bizi ziyaret ettiğini söylüyor. Uzay gemisinin detaylarından dahi bahseden Loeb, cidden dikkat çekiyor. Zira dünya dışındaki varlıkların gezegenimize ziyaret ettiklerine dair ‘somut bir kanıt’ henüz bulunmuyor.
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Oumuamua’yı farklı kılan şey neydi? Beklenen yörüngeyi takip etmeyen bu nesne üzerinde birden fazla yerçekimsiz bir kuvvetin olmasıyla dikkat çekmişti. Ama yine de bu çok da sıra dışı değil. Güneş radyasyonunun veya gazın veya bir cisim Güneş'e yakınken dışarı fırlatılan parçacıkların basıncı ekstra kuvvet etkisi yaratabilir ve bunu her zaman kuyruklu yıldızlarda görüyoruz.
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