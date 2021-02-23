Harvard profesöründen dikkat çeken iddia:’’ Uzaylılar bizi ziyaret etti’’

Bu nesneyi ilginç kılan şeylerden birisi ise çok hızlı hareket ettiği için ‘siyah bir karaltı’ olarak görülmesi olmuştu. Öte yandan profesör Avi Loeb, Oumuamua’yı yelken açmış bir uzaylı gemisi olarak tanımlıyor. İddiasını belirli kuvvetlere ve astnoromik fenomenlere dayandıran Loeb haklı da olabilir haksız da. Ancak şu anda bu iddianın kanıtlanması mümkün değil. Bu yüzden bilim camiası ikiye ayrılmış durumda.